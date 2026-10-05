Nobel Y Sinh 2026 vinh danh ba nhà khoa học với công trình quang di truyền học

Ngày 5/10/2026, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.

Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay./.