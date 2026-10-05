Dải mây gợn sóng trên bầu trời Hà Nội có bất thường?

Các lớp mây như tạo thành gợn sóng trên bầu trời Hà Nội chiều 5/10. Ảnh: Phạm Thu Quỳnh.

Chiều 5/10, khi đang ở nhà hoặc di chuyển ngoài đường, nhiều người dân Hà Nội bắt gặp cảnh đám mây xếp thành từng lớp trên bầu trời. Không ít người thích thú, ghi lại hình ảnh này và chia sẻ lên mạng xã hội. Một số cho rằng hiện tượng này là "mây vảy rồng".

Chị Thùy Dương (sống tại phường Yên Nghĩa) tình cờ thấy đám mây từ tầng 2 của ngôi nhà. "Các cột mây xếp thành từng lớp, nhìn lạ mắt. Tôi ít khi thấy hình ảnh như vậy", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tương tự, anh Tấn Tài (sống tại phường Hà Đông) được người bạn cùng nhà cho hay trên bầu trời xuất hiện đám mây đẹp. Anh ra ban công quan sát và bất ngờ trước khung cảnh trước mắt.

"Lúc đó khoảng 16h, trời bắt đầu trong xanh, nhìn rất đẹp. Đám mây có những cột xếp cạnh nhau nên nhìn từ xa khá đặc biệt", anh cho biết.

Anh Tài sau đó cũng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh này. Theo anh, điều khiến nhiều người chú ý là các lớp mây trải rộng trên bầu trời, tạo thành hình dáng khá rõ khi quan sát từ mặt đất.

Khung cảnh bên ngoài nhà chị Dương. Ảnh: NVCC.

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với Tri Thức - Znews , TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết những đám mây xuất hiện trên bầu trời Hà Nội hôm nay là hình thái mây thường gặp khi không khí lạnh tràn về, không phải hiện tượng thời tiết bất thường.

"Đây là dạng mây trung tích dạng lớp, gợn sóng (tên khoa học là Altocumulus stratiformis undulatus). Loại mây này thường xuất hiện thành từng lớp hoặc dải, các đám mây xếp nối nhau tạo thành những đường gợn khá rõ trên bầu trời", ông cho hay.

Theo TS Trương Bá Kiên, khi không khí lạnh từ phía đông bắc tràn xuống, khối khí lạnh nặng hơn luồn xuống phía dưới, trong khi phía trên vẫn còn một lớp không khí tương đối ẩm. Sự khác nhau giữa các lớp không khí tạo ra một lớp khí ổn định, đồng thời gió ở các độ cao khác nhau cũng có sự thay đổi về hướng và tốc độ.

Nhiều người dân Hà Nội bất ngờ khi bắt gặp đám mây có hình dạng lạ mắt. Ảnh: phthanhhaii.

Trong điều kiện đó, không khí bắt đầu dao động trong lớp ổn định, tạo ra những đường gợn giống như gợn sóng trên mặt nước. Hơi ẩm ngưng tụ theo các vùng dao động này, từ đó hình thành những dải mây uốn lượn.

"Khi không khí lạnh về, người dân có thể bắt gặp bầu trời xuất hiện những lớp mây xếp thành các đường sóng như hình ảnh được ghi nhận tại Hà Nội hôm nay", ông Kiên nói.

Bên cạnh dạng mây gợn sóng này, một số hình ảnh bầu trời cũng có thể khiến người xem liên tưởng đến "mây vảy rồng".

Tuy nhiên, TS Trương Bá Kiên cho biết nếu mây có những phần trĩu xuống thành từng túi hoặc khối tròn ở phía dưới, đó có thể là mây mammatus. Dạng này có hình thái khác với mây gợn sóng.

Có thể hiểu đơn giản, mây trung tích dạng lớp nổi bật ở những đường gợn chạy ngang hoặc uốn lượn trong lớp mây, còn mammatus nổi bật bởi những túi mây rủ xuống phía dưới. Hai dạng mây có thể cùng xuất hiện trong những điều kiện khí quyển phức tạp nhưng không phải là một.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, khiến Hà Nội chuyển lạnh. Sáng cùng ngày, thành phố nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 21-26 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Người dân được khuyến cáo ra đường phải mặc thêm áo khoác do cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết sau những ngày oi nóng. Sang ngày 6/10, khi không khí lạnh dần ổn định, thời tiết Hà Nội có xu hướng giảm mây, trưa và chiều trời nắng, mưa giảm. Nhiệt độ dao động 20-29 độ C, riêng sáng sớm và ban đêm vẫn lạnh.