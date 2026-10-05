Kho báu bạc thời Trung cổ mới phát hiện ở Nga thu hút giới khảo cổ

Theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, kho báu được tìm thấy trong quá trình khai quật tại khu di chỉ Tiversky Gorodok, gồm nhiều đồ trang sức có niên đại từ thế kỷ X đến XIV, như mặt dây chuyền chạm hạt, mũ đội đầu, dây chuyền bạc, nhẫn, trâm cài và băng đô bằng da.

Tỉnh Leningrad, Nga. Ảnh minh hoạ: Internet

Đáng chú ý, các nhà khảo cổ phát hiện 3 đồng tiền cổ, gồm một đồng dirham Arab có niên đại sơ bộ từ năm 907-912 và 2 đồng bracteate bạc đúc một mặt của Thụy Điển, có niên đại từ cuối thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XII.

Trưởng đoàn thám hiểm, nhà nghiên cứu cao cấp Stanislav Belsky thuộc Bảo tàng Nhân chủng học và Dân tộc học (Kunstkamera) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết 2 đồng bracteate này đặc biệt quý hiếm. Hiện trên thế giới mới chỉ xác định được 4 đồng cùng loại, trong đó 2 đồng được lưu giữ tại Uppsala (Thụy Điển) và 2 đồng nằm trong kho báu vừa phát hiện tại Tiversky Gorodok.

Một mặt dây chuyền có hình chim cũng thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Theo ông Belsky, hình ảnh này có thể là biểu tượng của 2 con quạ Hugin và Munin, cùng ngọn giáo Gungnir của thần Odin trong thần thoại Bắc Âu. Ông cho rằng họa tiết mang dấu ấn tín ngưỡng ngoại giáo Scandinavia xuất hiện cùng các hiện vật mang biểu tượng Kitô giáo là một vấn đề lịch sử - văn hóa cần tiếp tục được nghiên cứu.

Theo các nhà khảo cổ, những hiện vật trong kho báu có chất lượng chế tác đặc biệt cao và phần lớn được sản xuất bên ngoài khu vực phát hiện, tại các vùng thuộc nước Nga cổ đại hoặc Scandinavia. Phát hiện này cung cấp thêm tư liệu về hoạt động giao thương, trao đổi kinh tế và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa vùng Tây Bắc Nga với các khu vực khác trong thời Trung cổ.