Định đi vệ sinh, người dân giật mình thấy trăn 'khổng lồ' trong bồn cầu

Một người đàn ông ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, đã có phen hoảng hốt khi phát hiện một con trăn hoang dã bò ra từ bồn cầu nhà mình trong lúc anh đang cố xử lý đường ống bị tắc.

Theo Newsflare người đàn ông ở Thái Lan nhận thấy bồn cầu thoát nước kém, người đàn ông nghĩ rằng đường ống bị tắc nên đã đổ xút ăn da vào để thông tắc. Tuy nhiên, thay vì nước thoát bình thường, anh bất ngờ nhìn thấy đầu một con trăn thò ra từ đoạn ống cong hình chữ U dưới bồn cầu.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông dùng một cây gậy dài cẩn thận nâng nắp bồn cầu lên. Bên trong, một con trăn nằm cuộn mình và liên tục tìm cách trốn thoát.

"Tôi thật may mắn vì đã không ngồi xuống bồn cầu. Con trăn có thể đã cắn vào chỗ kín của tôi. Giờ tôi rất sợ sử dụng nhà vệ sinh vì lo nó có thể quay trở lại qua đường ống", người đàn ông chia sẻ.

Đội cứu hộ địa phương nhanh chóng có mặt với các dụng cụ chuyên dụng để bắt con vật. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, con trăn đã chui ngược trở lại đường ống và biến mất.

Theo tình nguyện viên Bandit Chawala, lực lượng cứu hộ không thể xác định con trăn đã rời khỏi khu vực hoàn toàn hay vẫn đang ẩn náu trong hệ thống đường ống. Ông khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng nhà vệ sinh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều rắn sinh sống.

Trăn lưới là loài phổ biến ở Đông Nam Á và có thể sinh sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch cũng như hệ thống thoát nước đô thị. Sự mở rộng nhanh chóng của các khu dân cư đang khiến những cuộc chạm trán giữa con người và loài trăn này ngày càng gia tăng.