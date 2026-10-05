Người dân bắt được trăn đất nặng 9kg khi thăm đồng

Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất nặng khoảng 9kg do ông Trần Đình Chinh (SN 1966, trú thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) giao nộp.

Cá thể trăn đất. Ảnh: TL.

Theo ông Chinh, trong lúc đi thăm đồng, ông phát hiện cá thể trăn đất nên bắt và đưa về nhà. Sau khi tìm hiểu, biết đây là loài động vật rừng được pháp luật bảo vệ, ông đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thực hiện các thủ tục cần thiết để thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật rừng.