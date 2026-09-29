Nâng chất lượng môi trường ở cơ sở

Môi trường sống tại các khu dân cư được chính quyền địa phương và người dân chung tay giữ gìn, cải thiện. Ảnh: LÊ THU

Cùng với chỉnh trang đô thị, thời gian qua, phường Hương Trà tập trung xử lý các vấn đề môi trường phát sinh tại khu dân cư, khắc phục những điểm có nguy cơ gây ô nhiễm; triển khai mô hình “Hương Trà xanh - Hành động xanh” vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Theo ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, đến nay, phường đã giải quyết 19 trường hợp gây ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, kinh doanh và hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân mới đây, các tổ dân phố nêu cụ thể các điểm ô nhiễm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nhiều khu dân cư khác phản ánh về nguy cơ ngập, ứ đọng nước trong mùa mưa; tình trạng tập kết rác gây mất vệ sinh công cộng... Từ phản ánh của người dân, UBND phường Hương Trà giao tổ dân phố phối hợp các ngành liên quan vận động, xử lý triệt để.

Ở khu vực nông thôn, công tác bảo vệ môi trường được triển khai bằng những việc gần với đời sống hằng ngày của cộng đồng. Thông qua mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang vận động các hộ gia đình vệ sinh khuôn viên nhà ở, thu gom rác thải, phế liệu, phân loại và tập kết đúng nơi quy định.

Người dân phường Hương Trà dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư. Ảnh: LÊ THU

Mới đây, hội triển khai mô hình điểm “Ngôi nhà xanh”, thu gom chai nhựa, lon, giấy vụn và các loại rác có thể tái chế để gây quỹ hoạt động, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đinh Thị Thết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang cho biết, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu hút đông đảo chị em phụ nữ, học sinh và cộng đồng tham gia. Qua 3 đợt thu gom, mô hình đã bán hơn 300kg vỏ lon bia, chai nhựa, giấy và các vật liệu tái chế, thu được hơn 2 triệu đồng. Số tiền này được đưa vào quỹ an sinh xã hội của hội để thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, đồng thời vận động hội viên và nhân dân duy trì phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, mô hình “Ngôi nhà xanh” cũng đang được nhân rộng tại các chi hội thôn, khu dân cư”, bà Thết chia sẻ.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu hút đông đảo người dân, học sinh xã Đông Giang tham gia hưởng ứng, bảo vệ môi trường sống. Ảnh: ĐINH THẾ

Tại khu dân cư Aréc (xã Avương), bên cạnh duy trì giữ gìn vệ sinh nhà ở, đường làng, không vứt rác bừa bãi, người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Mới đây, xã Avương thành lập “Tổ tự quản an ninh, trật tự gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường và giảm nghèo” tại khu dân cư Aréc với 9 thành viên. Tổ tự quản phối hợp với Ban Công tác mặt trận, các hội đoàn thể và người dân duy trì vệ sinh khu dân cư ít nhất một lần mỗi tháng, bảo vệ nguồn nước; không xả thải bừa bãi và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh.

Bà Briu Thị Nem, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Avương cho biết, mô hình nhằm phát huy vai trò của người dân trong tự quản, nâng cao trách nhiệm thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở.