Cảnh báo diễn biến lũ trên lưu vực sông Đồng Nai ngày 04/10/2026 và nguy cơ ngập lụt ven sông

Bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai cập nhật ngày 04/10/2026 cho thấy tình hình thủy văn trên lưu vực sông đang có những diễn biến đáng chú ý. Các khu vực ven sông cần chủ động theo dõi sát sao mực nước lũ để kịp thời ứng phó với nguy cơ ngập lụt và sạt lở bờ sông.

Diễn biến và cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai có xu hướng biến đổi theo diễn biến thời tiết và điều tiết thủy văn trên lưu vực. Người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối cần lưu ý các cảnh báo sau:

Khu vực ảnh hưởng chính: Lưu vực sông Đồng Nai và các vùng trũng thấp ven bờ.

Hiện tượng cảnh báo: Nước dâng cao, dòng chảy xiết tại các đoạn sông hẹp và nguy cơ ngập úng diện rộng tại các vùng trũng.

Thời gian theo dõi trọng điểm: Trong ngày 04/10/2026 và các ngày tiếp theo.

Tác động có thể xảy ra và nguy cơ thiên tai

Lũ lên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ven sông. Cụ thể:

Ngập lụt cục bộ: Nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu dân cư sinh sống ven sông và các bãi bồi nông nghiệp.

Sạt lở bờ sông: Dòng nước lũ xiết có thể làm xói mòn, sạt lở các bờ đất mềm, đê bao và công trình ven sông.

Ảnh hưởng giao thông thủy: Mực nước dâng cao làm giảm tĩnh không cầu, cản trở tàu thuyền qua lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Khuyến cáo biện pháp ứng phó an toàn

Để giảm thiểu thiệt hại do diễn biến lũ trên sông Đồng Nai gây ra, người dân và chính quyền cơ sở cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn:

Chủ động neo đậu thuyền bè chắc chắn, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông.

Kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao bảo vệ cây trồng và vật nuôi tại các khu vực thấp trũng.

Tuyệt đối không di chuyển qua các bến đò ngang, tràn ngập nước hoặc khu vực có dòng chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thủy văn tiếp theo để nắm bắt diễn biến mực nước.