Mưa lớn gây khó khăn cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lí khối lượng lớn đất, mở rộng phạm vi tiềm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 3/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Do mưa nhiều, nước mưa làm ngập các hố đào, làm nhão đất khu vực khai quật gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước khỏi các hố khai quật; che bạt và sử dụng phương pháp đào thủ công khi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Kết quả trong ngày 3/10/2026, tại, Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 3/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật.

Cụ thể: 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng và an táng hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Hiện Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ trang trọng, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.