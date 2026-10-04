Tăng cường phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia tuần tra trên đoạn biên giới từ Mốc 29 đến Mốc 29.2. Ảnh: Thanh Bình

Tuần tra song phương góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ khu vực Mốc 29 đến Mốc 29.2. Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, phòng, chống tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tham gia tuần tra, phía Campuchia có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 113 Bộ đội Biên phòng và Tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới 623, Ty Công an tỉnh Ratanakiri.

Để buổi tuần tra đạt kết quả, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chủ động xây dựng kế hoạch, trao đổi, thống nhất với các đơn vị bạn về nội dung, biên bản tuần tra; báo cáo cấp trên phê duyệt và hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hai bên tuân thủ nghiêm các hiệp ước, hiệp định, biên bản ghi nhớ giữa hai Nhà nước và hai tỉnh Gia Lai - Ratanakiri; tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên, thực hiện đúng các quy định về đối ngoại biên phòng, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Thiếu tá Xon On, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn 113 Bộ đội Biên phòng Campuchia nhấn mạnh, đợt tuần tra song phương có ý nghĩa quan trọng, giúp hai bên kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh trên thực địa, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên làm nghi thức tại Mốc 29 trong quá trình tuần tra. Ảnh: Thanh Bình

Lực lượng hai bên vệ sinh, tu bổ cột mốc. Ảnh: Thanh Bình

Qua tuần tra, lực lượng tuần tra hai bên xác định khu vực biên giới ổn định, tầm nhìn thông thoáng, hệ thống cột mốc còn nguyên vẹn, không phát hiện hoạt động phá hoại. Các đường mòn được kiểm soát chặt chẽ, không phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong quá trình tuần tra, hai bên trao đổi một số thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, dịch bệnh, kinh tế, xã hội; thống nhất thời gian tới tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, cửa khẩu cho nhân dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực biên giới. Hai bên cũng phối hợp phát quang đường thông tầm nhìn biên giới từ Mốc 29 đến Mốc 30.

Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức hội đàm, thống nhất các nội dung phối hợp và ký kết biên bản tuần tra.

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia ký kết biên bản sau tuần tra. Ảnh: Thanh Bình

Thượng tá Hoàng Tuấn Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, thời gian qua, hai bên thường xuyên phối hợp kiểm tra đường biên, cột mốc và các dấu hiệu nhận biết hướng đi của đường biên giới đã được thỏa thuận; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, hành vi phá hoại cột mốc và các vi phạm khác. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Công tác trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới giữa hai bên được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng nguyên tắc, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong duy trì an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trao tặng quà và nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trao tặng quà và nhu yếu phẩm trị giá 50 triệu đồng cho hai đơn vị bảo vệ biên giới của Campuchia.

Phối hợp chặt chẽ, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Mường Ải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 222, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Hai đội trưởng kiểm tra cột mốc trong quá trình tuần tra song phương Việt Nam - Lào. Ảnh: Hải Thượng

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 38 độ C, hai đội tuần tra tổ chức kiểm tra đoạn biên giới từ Mốc 415 đến Mốc 416, dài gần 4km. Trên địa hình đồi núi cao, hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ hai bên phối hợp kiểm tra thực địa, đường biên, hệ thống cột mốc; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, đồng thời trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự và chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới.

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Hải Thượng

Thông qua hoạt động tuần tra song phương, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Dịp này, Đồn Biên phòng Mường Ải tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 222, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.