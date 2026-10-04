[GALLERY] Toàn cảnh Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc về đích dịp 10/10

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội) dài khoảng 420m, được triển khai từ nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 5/2026, mặt bằng dự án này mới được hoàn tất, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục thi công.

Ghi nhận của PV, trên công trường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy, hàng loạt máy móc cùng công nhân được huy động, làm việc khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, khối lượng thi công đã đạt hơn 80%. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.

Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên công trường diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp 10/10.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Mốc tiến độ này đòi hỏi các đơn vị phải triển khai đồng bộ nhiều hạng mục, đồng thời tăng cường phối hợp trong quá trình thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.

Hệ thống điện ngầm cũng đang được gấp rút triển khai.

Một số đoạn dải phân cách đã hoàn thiện và được phủ xanh.

Hệ thống dải phân cách được triển khai nhanh để kịp tiến độ.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông kết nối khu vực Cầu Giấy - Dịch Vọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng đang được đẩy nhanh thi công.