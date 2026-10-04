Phát huy vai trò của người Việt ở nước ngoài trong gìn giữ ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân tộc

Năm 2027, TP HCM tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP HCM. Thành phố xác định một số định hướng trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc duy trì tiếng Việt và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Trước hết, TP HCM triển khai nhóm nhiệm vụ trọng tâm “Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và Thành phố” tại Nghị quyết số 23 NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thông tin sản phẩm văn hóa trong nước, gìn giữ, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam như: Lồng ghép Trao tặng “Tủ sách Tiếng Việt” và học liệu số về văn hóa của Thành phố thông qua các đoàn công tác thăm và tìm hiểu cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến các địa bàn mới, các địa phương có ký kết quan hệ hữu nghị hợp tác với TP HCM, chú trọng những nơi có nhu cầu cao và các cơ sở dạy tiếng Việt của người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục tổ chức đoàn nghệ thuật phục vụ kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, tập trung vào các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính; Tăng cường các chuyên đề về ngôn ngữ và hoạt động trải nghiệm văn hóa trong các chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, TP HCM kết hợp các hoạt động nghệ thuật với công tác quảng bá tiếng Việt. Thành phố mời người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các chương trình, hoạt động, dự án nghệ thuật, văn hóa do Thành phố tổ chức; Tăng cường lồng ghép các hoạt động biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng, nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phối hợp với các nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh để sản xuất các chương trình, tác phẩm nghệ thuật quảng bá tiếng Việt.

Cùng với đó, TP HCM phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Tôn vinh tiếng Việt” nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về tiếng mẹ đẻ. Thành phố sẽ tăng cường truyền thông về Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết trên các kênh truyền thông của Thành phố và các kênh truyền thông của người Việt Nam ở nước ngoài để lan tỏa ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Tôn vinh tiếng Việt. Phối hợp thu thập, tổng hợp và xây dựng nguồn học liệu, sách tiếng Việt để trao tặng đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức tọa đàm chuyên đề về gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuối cùng là gắn các chương trình ngoại giao văn hóa và kinh tế của Thành phố với việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thành phố huy động nguồn lực xã hội hóa cho văn hóa - giáo dục; đồng thời lồng ghép văn hóa - tiếng Việt vào hoạt động xúc tiến kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025-2026, TP HCM đã chủ động và tích cực hưởng ứng, triển khai các nội dung của Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", thu hút sự tham gia tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều hoạt động của Thành phố, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Các chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân, Trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào và các hoạt động mời đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự các chương trình của Thành phố hằng năm là chuỗi hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh tiếng Việt và nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời củng cố mối liên kết giữa kiều bào và nguồn cội. Việc tổ chức chương trình đã góp phần củng cố tình cảm gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước và TP HCM.

TP HCM duy trì đều đặn việc trao tặng các tủ sách tiếng Việt tới các cộng đồng người Việt Nam ở các nước (đến nay đã trao tặng trên 15 tủ sách tiếng Việt đi các nước), đưa đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở các nước trong các dịp lễ lớn của đất nước (trung bình hàng năm có từ 3 đến 4 đoàn) để duy trì tiếng Việt và bảo tồn văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại các nước đoàn đã biểu diễn đánh giá cao việc Lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt dành cho kiều bào nơi đây, họ xem đây là những ấn phẩm văn hóa có ý nghĩa giá trị tinh thần to lớn nhằm giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó gắn kết cộng đồng và hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong khuôn khổ các chuyến công tác nước ngoài, TP HCM đã chủ động lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại về các chủ trương, chính sách định hướng phát triển của Thành phố trong thời gian tới.