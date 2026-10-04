Dự báo tình hình rét đậm, rét hại từ nay đến cuối năm

Mùa Đông năm 2026, không khí lạnh hoạt động yếu hơn các năm. Ảnh minh họa: canva.

Biến đổi khí hậu, rét đậm rét hại được dự báo khác với mọi năm

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí tượng thủy văn ngày càng cực đoan và bất thường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong thời kỳ từ tháng 10/2026-3/2027, không khí lạnh, rét đậm, rét hại được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Khác với mọi năm, mùa Đông năm nay, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2/2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dù hoạt động yếu hơn, nhưng không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông, người dân cần chú ý đề phòng.

Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi…

Cũng trong thời kỳ này, hoạt động của El Niño ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4). Trong tuần thứ hai của tháng 9/2026, chuẩn sai ở mức 2,00C.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Niño có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Niño đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10-12/2026). Nhiều khả năng hiện tượng El Niño sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Tác động mạnh nhất của El Niño vào những tháng cuối năm 2026

Dưới tác động của hiện tượng El Niño, nền nhiệt độ chung sẽ duy trì ở mức cao và tổng lượng mưa cả năm sẽ thấp hơn bình thường. Tuy nhiên, xác suất xuất hiện các đợt mưa lớn cực đoan trong thời gian ngắn và phạm vi hẹp vẫn rất cao do các hình thế thời tiết ngắn hạn.

Theo dự báo, từ tháng 10-11/2026 và từ tháng 02-3/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,50C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,50C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chuyên gia khí tượng cho biết, El Niño là hiện tượng khí hậu kéo dài nhưng có thể được dự báo trước nhiều tháng.

Cảnh báo sớm đối với El Niño giúp các địa phương có thời gian chuẩn bị cho sản xuất, tích trữ và sử dụng nguồn nước. Với những thiên tai xảy ra nhanh, thông tin kịp thời cùng kỹ năng phòng tránh và việc tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng là điều kiện để giảm thiệt hại về người và tài sản.

Vì vậy, người dân, đơn vị cần theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật về tình hình khí hậu, thời tiết và El Niño để có thể chủ động ứng phó với các diễn biến khẩn cấp và khó đoán của thời tiết và khí hậu.