Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2027: Tết Nguyên đán Đinh Mùi chính thức nghỉ từ ngày nào?

Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày. Ảnh minh họa

Theo Tiền phong, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng 22 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề) qua 6 kỳ nghỉ chính thức.

Cụ thể các dịp nghỉ lễ, tết năm 2027 như sau:

Tết Dương lịch: Nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 01/01 đến hết ngày 03/01/2027 (nối với cuối tuần).

Tết Nguyên đán Đinh Mùi: Nghỉ 7 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 04/02/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Nghỉ liền 3 ngày từ ngày 16/04 đến hết ngày 18/04/2027.

Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5): Nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 30/04 đến hết ngày 03/05/2027 (với người có lịch nghỉ hằng tuần thứ Bảy và Chủ nhật).

Lễ Quốc khánh (2/9): Nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 02/09/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 05/09/2027 (bao gồm 2 ngày lễ và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11): Nghỉ 1 ngày (hưởng nguyên lương) rơi vào thứ Tư, không phát sinh kéo dài từ cuối tuần.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi chính thức nghỉ từ ngày nào?

Lịch nghỉ Tết Đinh Mùi áp dụng với công chức, viên chức.

Thông tin trên VTC News, ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ lễ, Tết năm 2026-2027 do Bộ Nội vụ trình.

Theo đó, dịp Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày, tức 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi (4/2/2027-10/2/2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết.

Với khu vực doanh nghiệp, lịch nghỉ do người sử dụng lao động quyết định tùy vào tình hình thực tiễn, đảm bảo số ngày nghỉ chính thức không thấp hơn luật định và tạo thuận lợi cho người lao động.

Người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ trước và sau Tết theo các phương án: một ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi (5/2-11/2/2027); nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi (4/2-10/2/2027); hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi (3/2-9/2/2027).