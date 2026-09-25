Nậm Ty chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Mô hình trồng cà phê của nhân dân bản Chiềng Vàng, xã Nậm Ty.

Nậm Ty có khí hậu và quỹ đất sản xuất đa dạng, phù hợp phát triển cây ăn quả, cà phê và chăn nuôi. Tuy nhiên, địa hình đồi dốc, chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, quy mô sản xuất của các hộ dân nhỏ, khả năng đầu tư và liên kết tiêu thụ còn hạn chế. Ông Dương Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Nậm Ty, chia sẻ: Hướng đi của xã là khai thác lợi thế đất đai, khí hậu; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức lại sản xuất theo hướng xanh, bền vững. Xã duy trì thâm canh lúa tại khu vực chủ động nước tưới; chuyển đổi vùng khô hạn sang cây chịu hạn hoặc cỏ chăn nuôi; vận động, khuyến khích đưa cây ăn quả, cây công nghiệp trồng thay thế trên diện tích đất dốc kém hiệu quả gắn với bảo vệ rừng và giữ vững an ninh lương thực.

Xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các bản rà soát toàn bộ quỹ đất, nguồn nước để xây dựng phương án sản xuất phù hợp. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được xã chú trọng, hướng dẫn người dân làm đất, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong bảo vệ thực vật và sử dụng các bộ giống lưu hành chính thức.

Đến nay, tổng diện tích các loại cây trồng trên địa bàn đạt hơn 4.600 ha. Trong nhóm cây hằng năm, gồm: 780 ha lúa các loại; ngô, sắn cùng cây lấy củ có bột khác đạt 1.570 ha; lạc, rau đậu các loại 114 ha. Đối với nhóm cây lâu năm và cây công nghiệp, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi các diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng mới cà phê. Toàn xã hiện đang thâm canh 1.271 ha cà phê, 805 ha cây ăn quả và 60 ha cỏ chăn nuôi, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích cà phê trồng mới năm nay đạt trên 900 ha, tập trung chủ yếu tại các bản Mền, Mòn, Nà Tòng...

Nông dân bản Chiềng Vàng, xã Nậm Ty chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.

Đến bản Mòn, trên các nương đồi trồng cây lương thực trước đây đã được phủ màu xanh của những vườn cà phê. Ông Lèo Văn Hải, Trưởng bản, cho biết: Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con đã chủ động chuyển những diện tích ngô, sắn và lúa hiệu quả thấp sang trồng cà phê. Đến nay, toàn bản có 125 ha cà phê, trong đó 30 ha trồng mới. Năng suất từ 4-5 tấn/ha; với giá bán hiện nay từ 16.000-17.000 đồng/kg quả tươi, cà phê đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhiều hộ.

Còn tại bản Nà Tòng, nằm bên dòng Sông Mã và có nhiều khe, mó nước, bản tập trung thâm canh lúa nước, cây ăn quả và cây cà phê. Duy trì diện tích gieo trồng 30 ha lúa 2 vụ, trồng các giống lúa N87, N97 và nếp tan bản địa, năng suất trung bình đạt 6 - 7 tấn/ha; trồng hơn 100 ha nhãn và xoài. Trưởng bản Lò Văn No chia sẻ: Năm nay, bản Nà Tòng đã chủ động đưa cây cà phê lên đất dốc, chuyển đổi hơn 20 ha diện tích trồng ngô, sắn sang trồng cà phê. Bà con tích cực áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, bảo đảm cây cà phê phát triển khỏe mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Với 275 ha đất nông nghiệp, dù sản xuất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân bản Nà Phung vẫn mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Riêng năm nay, trên 40 ha ngô, sắn năng suất thấp được chuyển sang trồng cà phê, nâng tổng diện tích cà phê của bản lên 70 ha. Ông Lò Văn Phiện, Trưởng bản, cho biết: Cùng với chuyển đổi cây trồng, bà con đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, duy trì 120 ha ngô, sắn và hoa màu. Đối với 4 ha lúa bị đất đá vùi lấp, bản vận động nhân dân khẩn trương khắc phục để sớm đưa đất trở lại sản xuất.

Khai thác tiềm năng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, những vùng chuyên canh cà phê và cây ăn quả đang phủ xanh từng bản làng, bảo đảm an ninh lương thực, khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Nậm Ty, đưa kinh tế địa phương phát triển ngày càng vững chắc.