Khi tiềm năng biển hóa sức mạnh phát triển Đồng Tháp

Đê biển Gò Công trở thành điểm đến check in của nhiều bạn trẻ cùng khách du lịch vào ngày nghỉ. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển kinh tế biển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế biển, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững và gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Đồng Tháp xác định, kinh tế biển là một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh; chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển kinh tế biển toàn diện, bền vững; tăng cường quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là những động lực chính cho phát triển kinh tế biển.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm trở lên, riêng năm 2030 đạt từ 10% trở lên; tăng trưởng bình quân khu vực nông - lâm - thủy sản trên 3,5%, công nghiệp - xây dựng 14,8% và dịch vụ 8,9%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150-154 triệu đồng/người.

Đối với kinh tế biển, giá trị sản xuất thủy sản biển đến năm 2030 ước đạt 493.312 triệu đồng; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển đạt 3.670 ha, tổng sản lượng sản xuất đạt 26.325 tấn. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% tàu cá lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình theo quy định, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm IUU.

Cùng đó, tỉnh đặt mục tiêu duy trì 100% hành lang bảo vệ bờ biển được quản lý theo quy định và 100% chất thải nhựa ven biển được thu gom, xử lý; bảo đảm các địa phương vùng kinh tế biển xây dựng, triển khai phương án ứng phó sự cố môi trường biển, thiên tai, nước biển dâng và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đồng Tháp chú trọng hoàn thiện thể chế, đổi mới quy hoạch không gian biển; huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh định hướng phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh; hoàn thiện hệ thống cảng biển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; đẩy mạnh dịch vụ logistics hàng hải, kết nối với đường bộ, đường thủy và cảng thủy nội địa. Ngành thủy sản được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển nuôi biển quy mô lớn, nuôi các loài hải sản có giá trị kinh tế cao, gắn với công nghệ nuôi, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và chế biến sâu.

Về du lịch, Đồng Tháp định hướng phát triển không gian du lịch ven biển gắn với sông Tiền và Đồng Tháp Mười; xây dựng đô thị ven biển theo mô hình tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; phát triển các dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái gắn với rừng ngập mặn, cồn bãi ven biển và bảo tồn đa dạng sinh học.

Một công ty trong cụm công nghiệp Gia Thuận 2 ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng nhà xưởng để đi vào hoạt động. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Tỉnh cũng định hướng xây dựng đô thị Vàm Láng thành đô thị công nghiệp, đô thị du lịch biển đa chức năng; nghiên cứu các khu du lịch nghỉ dưỡng tại Cồn Ngang và phát triển Khu du lịch biển Tân Thành.

Đồng Tháp đồng thời định hướng triển khai các dự án điện gió, năng lượng tái tạo; hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành công suất 100 MW và Dự án Điện gió Tân Thành 2 công suất 100 MW; phát triển các lĩnh vực mới như nuôi biển công nghệ cao, khử mặn nước biển.

Về hạ tầng, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp đóng tàu; phát triển hạ tầng thương mại-dịch vụ khu vực ven biển. Tỉnh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp khu vực phía Đông dọc sông Soài Rạp; phát triển Cụm công nghiệp Gia Thuận 3, Gia Thuận 4; đồng thời, đầu tư hệ thống logistics, trong đó ưu tiên Trung tâm Logistics Gia Thuận, tuyến giao thông dọc đê biển và nghiên cứu kết nối giao thông với Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đó, tỉnh chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của các địa phương ven biển; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, hình thành hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, xanh, bền vững và có sức cạnh tranh cao, với nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ tiên tiến; nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biển, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền trên biển.

Đồng Tháp có bờ biển dài khoảng 32 km, nằm giữa các cửa sông lớn gồm cửa Soài Rạp (sông Vàm Cỏ), cửa Tiểu, cửa Đại (sông Tiền) và khoảng 5.000 ha cồn, bãi bồi ven biển. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp đóng tàu, năng lượng sạch, đô thị du lịch, du lịch nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn; đồng thời phát triển đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và khai thác hợp lý tài nguyên biển, cửa sông.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế biển gắn với quy hoạch các ngành, địa phương có biển; triển khai các nhiệm vụ, dự án về nuôi trồng thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản, du lịch sinh thái biển, điện gió; bảo vệ môi trường biển và đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó có giao thông ven biển, cảng biển, khu, cụm công nghiệp ven biển và dịch vụ logistics.

Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển chưa đạt hiệu quả cao; hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, thiếu tính kết nối; cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch biển chưa đồng bộ; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ còn hạn chế. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển bền vững, nhất là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vẫn còn những hạn chế nhất định.