Thành phố Bắc Ninh triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Kế hoạch, thành phố Bắc Ninh xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thi hành Luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, Nhân dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đối tượng trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nền tảng số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. (Ảnh NH)

Một trong những nội dung được chú trọng là đổi mới phương thức truyền thông, phổ biến pháp luật phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Thành phố Bắc Ninh sẽ xây dựng, biên soạn và cung cấp tài liệu giới thiệu Luật, đề cương tuyên truyền, hỏi - đáp pháp luật, infographic, tài liệu điện tử và các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; ưu tiên các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số.

Thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là những chính sách tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Công tác truyền thông được thực hiện trước, trong và sau quá trình xây dựng, ban hành chính sách, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý, phản hồi.

Thành phố Bắc Ninh cũng duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử; tăng cường các hình thức truyền thông như tin, bài pháp luật, infographic, video ngắn, hỏi - đáp, tình huống pháp luật và tài liệu điện tử.

Đáng chú ý, Kế hoạch đặt ra yêu cầu nghiên cứu, khai thác AI phục vụ biên soạn nội dung PBGDPL, xây dựng câu hỏi - đáp pháp luật, hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu pháp luật, xây dựng sản phẩm truyền thông và cá nhân hóa nội dung theo nhóm đối tượng. Việc ứng dụng AI phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm tính chính xác của thông tin pháp luật và được người có chuyên môn kiểm tra, thẩm định trước khi sử dụng chính thức.

Kế hoạch cũng tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng năng lực ứng dụng công nghệ số, kỹ năng truyền thông chính sách và PBGDPL trên môi trường số; hoàn thành việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật trước ngày 20/4/2027.

Hằng năm, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Nội dung bồi dưỡng bao gồm kiến thức pháp luật mới, kỹ năng truyền thông chính sách, biên soạn tài liệu, phổ biến pháp luật trên môi trường số, sử dụng mạng xã hội, khai thác và ứng dụng AI, cũng như kỹ năng PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Theo Kế hoạch, trong quý II/2027, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và người làm công tác PBGDPL. Hội nghị có thể được tổ chức trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc theo hình thức phù hợp khác.

Tại các phường, xã, UBND cấp cơ sở tổ chức quán triệt, phổ biến Luật cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và Nhân dân; chú trọng các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật, nhóm đối tượng đặc thù và những vấn đề pháp luật phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai các chính sách PBGDPL đối với đối tượng đặc thù; rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; triển khai công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời bảo đảm nguồn lực, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

UBND các phường, xã có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố và tình hình thực tế địa phương ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; báo cáo kết quả triển khai về Sở Tư pháp trước ngày 24/10/2026 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.