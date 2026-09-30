Giá tiêu hôm nay 30/9: Đồng loạt tăng nhẹ tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay ngày 30/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg, lên mức 136.500 - 140.500 đồng/kg. Đà tăng cho thấy thị trường đang có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn đi ngang, tuy nhiên dư địa tăng mạnh trong tuần này vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sức mua xuất khẩu.

Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể tiếp tục duy trì xu hướng ổn định đến tăng nhẹ nếu nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu được cải thiện. Theo một số chuyên gia, trong những phiên đầu tuần này, giá tiêu nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp khi thị trường chờ tín hiệu mới từ nhu cầu quốc tế. Theo đó, nếu Trung Quốc quay lại mua hàng mạnh sau kỳ nghỉ, cùng với nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn khác, giá tiêu trong nước có thể có thêm động lực tăng.

Giá tiêu hôm nay ngày 30/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 30/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.