Lào Cai mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ phát triển ngành công nghiệp dược

Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phát triển ngành Dược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quy hoạch của địa phương; quyết tâm biến tiềm năng dược liệu thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Đặt mục tiêu phát triển hơn 8.500ha vùng dược liệu

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh và các nhu cầu cấp bách; duy trì tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập từ 50% trở lên ở tuyến tỉnh và 75% trở lên ở tuyến cơ sở.

100% cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng thuốc tổ chức và triển khai hoạt động dược lâm sàng; phấn đấu nhân lực làm công tác dược lâm sàng đạt 01 người/100 giường bệnh nội trú và 02 người/1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm trong một ngày; phấn đấu đạt 4,0 dược sĩ đại học/1 vạn dân, trong đó tối thiểu 20% được đào tạo về dược lâm sàng.

100% cơ sở kiểm nghiệm, bảo quản, kinh doanh dược duy trì tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs); 100% cơ sở kinh doanh dược kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia và phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS).

Lào Cai mục tiêu phát triển dược liệu thành ngành hàng giá trị kinh tế cao, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Ảnh: Tú Diệp

Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng phát triển dược liệu trở thành ngành hàng quan trọng theo hướng sản xuất tập trung, bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái.

Hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung, diện tích đạt trên 8.500 ha, sản lượng 40.000 tấn, tổng giá trị ngành hàng sau chế biến đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư xây dựng mới ít nhất 6 cơ sở chế biến; phấn đấu 70% sản lượng dược liệu được tiêu thụ qua chuỗi liên kết ổn định và kênh phân phối chính ngạch, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Đẩy mạnh mô hình liên kết “4 nhà”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ rà soát, phát triển vùng trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, sinh thái và lợi thế của từng địa phương; khuyến khích phát triển các loại dược liệu có giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định.

Các chính sách hỗ trợ sản xuất giống, trồng dược liệu tập trung và dưới tán rừng sẽ được triển khai. Tỉnh hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, cấp mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc từ nuôi trồng, thu hái đến chế biến, tiêu thụ.

Lào Cai cũng sẽ thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở bảo quản, sơ chế, chế biến sâu, chiết xuất dược liệu, sản xuất nguyên liệu làm thuốc, thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền.

Mô hình liên kết “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà nông), lấy doanh nghiệp làm trung tâm sẽ được thúc đẩy nhằm hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ. Cùng với đó là xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử và hỗ trợ xuất khẩu chính ngạch.

Cùng với phát triển sản xuất, Lào Cai tăng cường kiểm soát chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc; nâng cao năng lực kiểm nghiệm, duy trì tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” GLP.

Công tác lấy mẫu, hậu kiểm, quản lý giá thuốc và xử lý thuốc giả, thuốc kém chất lượng được tăng cường. Các cơ sở y tế phải bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời; thực hiện mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Tỉnh Lào Cai đồng thời ưu tiên nghiên cứu bảo tồn nguồn gen, chọn tạo giống, nâng cao giá trị dược liệu; số hóa vùng sản xuất, quản lý nguồn gốc, sản lượng và thị trường.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực dược, nhất là nhân lực dược lâm sàng, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm và quản lý dược cũng được chú trọng.

Đến năm 2045, Lào Cai định hướng xây dựng ngành Dược theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững; nâng cao năng lực kiểm nghiệm, phân phối, cung ứng thuốc, dược lâm sàng, thông tin thuốc, cảnh giác dược và chuyển đổi số.

Đồng thời, tỉnh phát triển công nghiệp dược liệu gắn với vùng nguyên liệu bền vững, chế biến sâu, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao giá trị các sản phẩm dược liệu, qua đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.