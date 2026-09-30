Sửa Luật Đầu tư, hướng tới cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh

Làm rõ cơ chế nới điều kiện tiếp cận thị trường

Trình bày những nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo hướng tới mở rộng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, thể chế hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường theo lộ trình, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Dự án Luật đồng thời đổi mới chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số; chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang hỗ trợ gắn với hiệu quả dự án, quản trị vòng đời và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đầu tư. Tuy nhiên, do Luật vừa được sửa đổi tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Chính phủ cần làm rõ những điểm nghẽn thực sự, nguyên nhân, mức độ và khả năng khắc phục; đồng thời bảo đảm tính thống nhất với Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các luật liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với định hướng này. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ quy định giao Chính phủ quyết định việc nới lỏng đối với các điều kiện được quy định tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với các điều kiện được quy định tại luật và nghị quyết của Quốc hội, cần làm rõ phạm vi, mức độ, hình thức pháp lý của việc nới lỏng, tránh trường hợp văn bản của Chính phủ làm thay đổi hoặc hạn chế hiệu lực của văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ủy ban cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế nới lỏng có tính chất tạm thời đối với điều kiện được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội; Chính phủ thực hiện sau khi thống nhất với UBTVQH và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp gần nhất.

Gắn ưu đãi đầu tư với kết quả thực hiện cam kết

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng đây là nhóm chính sách có phạm vi rộng, sử dụng nguồn lực ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước.

Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định ngay trong Luật các nguyên tắc, tiêu chí cơ bản xác định dự án được hưởng ưu đãi, nhất là tiêu chí về tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; hạn chế giao quá nhiều nội dung có tính quyết định cho văn bản dưới luật.

Các thành viên UBTVQH tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đồng thời, cần làm rõ cơ chế gắn ưu đãi, hỗ trợ với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư. Các tiêu chí như vốn đầu tư, vốn giải ngân, chuyển giao công nghệ, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, giá trị sản xuất trong nước cần được lượng hóa.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị xác định rõ mức độ hoàn thành cam kết, trường hợp chỉ hoàn thành một phần và cơ chế duy trì, điều chỉnh giảm hoặc thu hồi ưu đãi, hỗ trợ.

Các thành viên UBTVQH cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đồng thời tập trung góp ý về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, cơ chế ưu đãi vượt trội và thủ tục đầu tư, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.