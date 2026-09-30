Giá cà phê hôm nay 30/9: Giá Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay ngày 30/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 30/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 2 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.410 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 12 USD/tấn, đạt 3.375 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 0,70 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 289,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,60 US cent/pound, đạt 281,50 US cent/pound.

Trên thị trường, giá Arabica duy trì đà tăng và thiết lập mức cao nhất trong khoảng 2,5 tuần, trong khi Robusta chịu áp lực điều chỉnh.

Đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với USD khiến cà phê Brazil trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua quốc tế, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất đẩy mạnh hoạt động bán ra.

Áp lực nguồn cung cũng gia tăng khi xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 9 đang hướng tới mức kỷ lục. Lượng cà phê xuất khẩu từ đầu tháng đến nay cao hơn khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy dòng chảy thương mại đang được đẩy mạnh.

Brazil về cơ bản đã hoàn tất thu hoạch vụ cà phê được dự báo đạt sản lượng kỷ lục. Tuy nhiên, những lo ngại về chất lượng hạt cà phê có thể khiến lượng cà phê đạt tiêu chuẩn thương mại thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu, qua đó phần nào hạn chế áp lực dư cung trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, thị trường cà phê cũng đang ghi nhận trạng thái bán quá mức sau những nhịp giảm trước đó. Điều này thu hút sự quan tâm trở lại của các quỹ đầu tư, tạo lực hỗ trợ cho giá, đặc biệt đối với Arabica.

Như vậy, diễn biến giá cà phê hiện chịu tác động đan xen giữa nguồn cung dồi dào từ Brazil, tỷ giá đồng real và hoạt động mua trở lại của các quỹ. Trong ngắn hạn, nguồn cung xuất khẩu tăng mạnh có thể tiếp tục gây sức ép lên giá, trong khi yếu tố kỹ thuật và lo ngại về chất lượng cà phê Brazil đang tạo lực cân bằng cho thị trường.