Mỹ phản hồi đề xuất của Iran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bất đồng chính giữa Mỹ và Iran hiện không nằm ở các nội dung của đề xuất mà ở trình tự thực hiện các bước. Dự kiến, Ngoại trưởng Iran sẽ thảo luận về phản hồi của Mỹ tại Tehran trong ngày 30/9.

Tuần trước, Iran đã đưa ra một lộ trình kéo dài 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Tehran và Washington, tiến tới một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6, trong đó bao gồm các bước cụ thể về chương trình hạt nhân của Iran. Liên quan eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng có thể mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã bác bỏ đề xuất này, dẫn đến các nỗ lực trung gian tiếp theo của Qatar.

Qatar đã và đang liên tục chuyển giao tin tức giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khai thông eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ hồi tháng 6 từng dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và bao gồm các điều khoản về eo biển này cũng như chương trình hạt nhân của Iran.

Trong diễn biến liên quan, ông Mustafa Pourmohammadi, người đứng đầu Trung tâm Tư liệu Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 30/9 nhận định nước này đang trải qua những “ngày mang tính quyết định” và cần tiến hành đàm phán từ vị thế mạnh. Ông Pourmohammadi cho rằng Iran cần đồng thời duy trì sức mạnh “trên chiến trường và trên bàn đàm phán”, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian nhằm thu hẹp bất đồng giữa Tehran và Washington đang tiếp diễn.