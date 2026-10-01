Tổng thống Trump phát thông điệp mới về Iran, tiết lộ dòng dầu lịch sử qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Hispanic vào hôm 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đó rất nhanh chóng, bằng cách này hay cách khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Và rất sớm thôi, các bạn sẽ thấy những điều xảy ra rất sớm”, cho biết thêm rằng trong chiến tranh Iran phía Mỹ "mất 18 người".

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ "gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz".

Ông tuyên bố: “Trên thực tế, trong ba ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử eo biển Hormuz".

Đề cập đến nền kinh tế Iran, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ “đang đối đầu với một quốc gia gần như đã bị tàn phá - nền kinh tế của họ không ổn, lạm phát ở mức hơn 300%. Hải quân của họ không còn, không quân của họ không còn, các trang thiết bị phòng không của họ cũng không còn".

Theo Tổng thống Trump, Mỹ “sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đó rất nhanh chóng, bằng cách này hay cách khác".

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức và chỉ

huy cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao lâu năm Ali Khamenei.

Kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Đáng chú ý vào ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad quy định việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz trong thời gian hai bên đàm phán về những vấn đề còn tồn tại.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ trong bối cảnh các hành động thù địch tái diễn và những bất đồng liên quan đến hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington triển khai một cuộc tổng công kích kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu nhằm cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn.

Vào ngày 1/9, Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau hơn một tháng không có hoạt động quân sự lớn, khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ trên khắp khu vực.

Các đợt tấn công qua lại tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz.