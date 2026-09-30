Ông Netanyahu: Phi công đâm nhau trên máy bay nhằm gây thảm họa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ phó trên chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã đâm cơ trưởng và dường như tìm cách làm máy bay rơi. Hành khách sau đó khống chế người này, giúp máy bay hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Cơ phó bị cáo buộc định làm rơi máy bay

Trong thông điệp video ngày 30/9, ông Netanyahu gọi các hành khách trên chuyến bay là “những người hùng”, cho rằng họ đã ngăn chặn một “thảm họa lớn”.

“Trong chuyến bay, khi họ đang tiến gần Israel, một phi công đã đâm phi công còn lại và dường như tìm cách làm máy bay rơi cùng mọi người trên máy bay”, ông Netanyahu nói.

Theo Reuters, ông Netanyahu cho biết cơ phó sẽ bị giới chức Saudi Arabia thẩm vấn. Các quan chức Israel xác định người này mang quốc tịch Oman. Động cơ của vụ việc chưa được công bố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc tham vấn an ninh với Cố vấn An ninh Quốc gia Shmuel Ben Ezra và Bộ trưởng Quân sự Thiếu tướng Guy Markizeno tại văn phòng của ông ở Jerusalem sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Flydubai vào ngày 30/9. Ảnh: GPO.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai tới Tel Aviv với khoảng 180 người trên máy bay. Khi đang trên hành trình, phi cơ phát tín hiệu khẩn cấp rồi chuyển sang mã 7500, tín hiệu quốc tế được sử dụng khi có hành vi can thiệp trái phép hoặc nghi máy bay bị không tặc.

Flydubai xác nhận đã xảy ra một vụ xô xát trong buồng lái. Hãng cho biết phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ trên máy bay đã kiểm soát được tình hình, sau đó chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Máy bay bất ngờ lao xuống hơn 5.000 m

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 737 MAX 8 đã có những thay đổi độ cao bất thường trong thời gian xảy ra sự cố.

Đồ họa mô tả vụ máy bay Flydubai từ Dubai đi Tel Aviv phát tín hiệu khẩn cấp và hạ cánh xuống sân bay Tabuk, Saudi Arabia ngày 30/9/2026. Ảnh: AA Graphics.

Theo CNN, khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay đang ở độ cao khoảng 34.000 feet, tương đương 10.400 m, thì đột ngột chúi xuống. Phi cơ mất khoảng 17.000 feet, tương đương hơn 5.000 m, trong chưa đầy một phút, đồng thời tốc độ tăng mạnh. Sau đó, máy bay lấy lại độ cao trong vài giây trước khi tiếp tục giảm sâu.

Flightradar24 cũng xác nhận chuyến bay phát mã khẩn cấp 7700, sau đó chuyển sang mã 7500 và cuối cùng trở lại mã 7700 trước khi hạ cánh tại Tabuk.

Trong khoảng một giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định mà chủ yếu bay ở khoảng 15.000 feet, tương đương 4.600 m. Times of Israel dẫn dữ liệu theo dõi cho rằng điều này cho thấy máy bay có thể đã được điều khiển thủ công thay vì sử dụng chế độ lái tự động.

Hình ảnh sau khi máy bay hạ cánh cũng cho thấy phần đuôi phi cơ có dấu hiệu hư hỏng. Nguyên nhân của hư hỏng này chưa được xác định chính thức.

Hành khách lao vào buồng lái

Hình ảnh một hành khách mặc áo dính máu trên chuyến bay của flydubai từ Dubai đến Tel Aviv gặp sự cố khẩn cấp giữa không trung. Ảnh: Times of Israel.

Theo lời kể của một số hành khách được truyền thông Israel dẫn lại, sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng, một nhóm hành khách đã lao lên phía trước máy bay và khống chế người bị cáo buộc tấn công.

Một hành khách nói với Times of Israel rằng các hành khách đã phối hợp để khống chế người này, trong khi những phi công khác đang có mặt trên máy bay hỗ trợ đưa chuyến bay trở lại trạng thái kiểm soát.

Một nữ hành khách tên Meital nói với Kênh 12 rằng chồng cô đã tham gia khống chế người tấn công. Theo lời kể của cô, khi nghe tiếng hô cảnh báo, chồng cô lập tức chạy về phía buồng lái cùng một số hành khách khác.

Một hành khách khác kể lại rằng máy bay đã có lúc “gần như mất kiểm soát” khi một phi công tìm cách tấn công người còn lại.

Sau khi kiểm soát được tình hình, máy bay được chuyển hướng tới Tabuk, Saudi Arabia. Cơ trưởng và cơ phó đều bị thương và được đưa tới bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh. Nhà chức trách sân bay Tabuk cho biết đang phối hợp với Flydubai để bố trí máy bay thay thế đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Flydubai cho biết tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn và đã được xác nhận đầy đủ.

Israel điều máy bay chiến đấu bảo vệ

Sau sự cố, Israel tổ chức đưa các công dân nước này từ Saudi Arabia trở về. Một số gia đình hành khách cho biết họ muốn trở về bằng máy bay của hãng hàng không Israel thay vì chuyến bay thay thế của Flydubai.

Hành khách rời khỏi chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không flydubai sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi ngày 30/9. Ảnh: Times of Israel.

Theo Times of Israel, trong thời gian máy bay gặp sự cố, Israel đã điều máy bay chiến đấu tới khu vực và giới chức nước này tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp. Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó cho biết tình hình đã được kiểm soát và các biện pháp đang được triển khai để đưa hành khách Israel trở về an toàn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về động cơ của cơ phó. Một số quan chức Israel nghi ngờ đây có thể là hành động khủng bố, nhưng các khả năng khác vẫn được xem xét.

Sự việc khiến chuyến bay FZ1073 phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia, nhưng toàn bộ khoảng 180 hành khách đã sống sót sau sự cố giữa không trung.