Danh tính quan chức an ninh thân cận với Chủ tịch Trung Quốc lần đầu được tiết lộ nhờ Nhà Trắng

Theo hình ảnh đăng tải bởi CNN, quan chức nói trên được mô tả là một người đàn ông đeo kính, để tóc húi cua gọn gàng và từng vài lần xuất hiện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những năm gần đây.

Ông được giới quan sát nhận diện là Zhou Hongxu - Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương (một cơ quan tương đương với Cơ quan Mật vụ Mỹ).

Bắc Kinh chưa bao giờ công khai xác nhận chức danh của ông Zhou cũng như tiểu sử chính thức của ông.

Chỉ khi Nhà Trắng công bố danh sách khách mời Trung Quốc cùng chức danh chính thức của họ tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì để chào đón ông Tập Cận Bình, thì chức vụ chính thức của ông Zhou mới được xác nhận.

Sự hiện diện của ông tại một sự kiện ngoại giao quan trọng như vậy đã làm nổi bật một nhóm các cán bộ đảng và nhân sự an ninh thuộc thế hệ trẻ - những người đã trở thành các trợ lý thân cận nhất của ông Tập - trong bối cảnh đại hội toàn quốc tiếp theo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ còn cách một năm nữa.

Trong những hình ảnh được đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng, có thể thấy ông Zhou xuất hiện cùng các khách mời tại bữa tiệc ở Nhà Trắng, đứng ngay phía sau Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Zhou cũng từng có một lần xuất hiện hiếm hoi và gây chú ý trong hoạt động ngoại giao vào đầu tháng này, khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Theo các hình ảnh chính thức, ông ngồi giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Zhou Hongxu xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS vào ngày 12/9 tại Ấn Độ. (Nguồn: CNN)

Các nhà phân tích cho rằng việc ông Zhou xuất hiện nhiều hơn trước công chúng là một điều đáng chú ý.

Deng Yuwen - cựu phó tổng biên tập tờ Study Times, tờ báo chính thức của trường đào tạo cán bộ cấp cao thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc - chia sẻ với CNN: "Xét về những lần xuất hiện được ghi nhận công khai, ông Zhou có lẽ là quan chức an ninh cấp cao đầu tiên tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao tầm cỡ như vậy”.

Ông Deng nhận định rằng việc ông Zhou có mặt tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng có thể cho thấy "ông Tập đang muốn đưa ông Zhou ra trước công chúng”.

“Và nếu ông Tập cố tình tạo điều kiện cho ông Zhou xuất hiện công khai như vậy, thì điều đó cho thấy ông ấy đang được giao phó những trọng trách lớn hơn và có thể sẽ đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong đợt cải tổ nhân sự lãnh đạo sắp tới”, ông Deng nhận định.

Cơ quan an ninh kín tiếng

Cục Cảnh vệ Trung ương là một trong những bộ phận bí ẩn nhất thuộc hệ thống an ninh đồ sộ của Trung Quốc.

Tương tự như Cơ quan Mật vụ Mỹ, cơ quan này có nhiệm vụ bảo vệ các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và khu Trung Nam Hải - nơi ở của giới lãnh đạo đất nước nằm ngay trung tâm Bắc Kinh.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cơ quan này là "một tổ chức đặc biệt, hoạt động giao thoa giữa cảnh sát và quân đội, đồng thời đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ giới lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước”.

Sự kín tiếng bao quanh ông Zhou đã trở thành điều thường thấy trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt thông tin về các quan chức chủ chốt những năm gần đây, đặc biệt là những người trực tiếp phục vụ ông Tập Cận Bình.

Trong nước, ông Zhou vẫn là một nhân vật bí ẩn và kín tiếng. Sự hiện diện của ông trước đây chỉ được ghi nhận qua những hình ảnh thoáng qua trên truyền thông nhà nước khi ông tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự các sự kiện ngoại giao quan trọng.

Tuy nhiên, hầu như không có thông tin nào về quá trình học vấn hay xuất thân của ông, cũng như việc liệu ông có từng phục vụ trong quân đội hay các cơ quan an ninh của Trung Quốc hay không.

Khi ông Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nepal - Bidhya Devi Bhandari tại Kathmandu vào tháng 10/2019, ông Zhou đã ngồi ngay phía sau nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Zhou cũng tháp tùng ông Tập tới hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco vào năm 2023.

Trong ảnh, ông Zhou Hongxu đứng gần nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (sau lưng bên trái) tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco vào ngày 17/11/2023. (Ảnh: Getty Images)

Người tiền nhiệm của ông Zhou là ông Wang Shaojun - đã qua đời vào tháng 4/2023. Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận tin ông qua đời ba tháng sau đó. Và cũng chính lúc này, truyền thông Trung Quốc mới xác nhận chức vụ của ông vào thời điểm đó là Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương.

Danh tính người kế nhiệm ông Wang chưa từng được thông báo công khai.

Theo CNN, nhiều khả năng ông Zhou, cũng giống như ông Wang, đã đi lên từ hàng ngũ quân đội Trung Quốc. Ông Zhou từng tháp tùng ông Wang trong một chuyến thị sát vào năm 2018. Cả hai ông khi đó đều mặc quân phục.

Cục Cảnh vệ Trung ương được thành lập vào năm 1950. Theo một báo cáo năm 2014 của China Net, thì về mặt tổ chức, cục trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc và được gọi là "Cục 9". Tuy nhiên, cơ quan này hoạt động độc lập với Bộ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ văn phòng của ông Tập Cận Bình.