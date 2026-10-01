Nga tuyên bố tập kích kho tên lửa hành trình Flamingo ở Kiev

Nga tuyên bố tiến hành đòn tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong đó có một kho được cho là chứa tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tại thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập kích sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa cùng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, nhằm vào các trung tâm hậu cần, cơ sở cảng và giao thông, cũng như những mục tiêu mà Moscow cho là phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Theo tuyên bố này, một kho đầu máy xe lửa tại Kiev được sử dụng để cất giữ tên lửa FP-5 Flamingo và linh kiện liên quan đã bị đánh trúng. Nga cũng nói cơ sở này có khu vực phục vụ lắp ráp tên lửa.

Ngoài kho được cho là chứa tên lửa Flamingo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích một nhà kho có dây chuyền lắp ráp UAV cánh bằng cùng các trung tâm dữ liệu Bimobai và Parkovy tại Kiev.

Một trạm biến áp, cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng tại cảng Izmail cũng nằm trong danh sách mục tiêu được Moscow công bố. Hai tàu hàng tại khu vực cảng Odessa cũng được Nga cho là có liên quan đến hoạt động vận chuyển vật tư quân sự.

Thông tin về kho tên lửa Flamingo hiện chủ yếu xuất phát từ phía Nga và chưa được xác nhận độc lập.

Một báo cáo theo dõi tình hình chiến sự cho biết tuyên bố về việc đánh trúng kho FP-5 Flamingo tại Kiev có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng Nga, trong khi các dữ liệu công khai chưa đủ để xác định chính xác mức độ thiệt hại của cơ sở này.

FP-5 Flamingo là tên lửa hành trình mặt đất do Ukraine phát triển, được chú ý bởi khả năng tấn công các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine trước đó đã xác nhận sử dụng loại tên lửa này trong các cuộc tập kích nhằm vào những cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.

Trong cùng đợt tập kích, phía Ukraine công bố thông tin về số lượng lớn UAV và tên lửa được Nga sử dụng, đồng thời cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa phần lớn số vũ khí này.

Các số liệu cụ thể giữa các nguồn có sự khác biệt, trong khi một số tuyên bố trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng độc lập.

Đợt tập kích cũng gây thiệt hại tại nhiều khu vực của Ukraine. Trước đó, một UAV tốc độ cao đã lao vào tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine tại trung tâm Kiev, gây cháy lớn.

Ông Volodymyr Gorbulin, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết ông có mặt tại viện khi vụ tấn công xảy ra và bị thương nhẹ. Trợ lý của ông thiệt mạng.

Việc Nga công bố kho FP-5 Flamingo là một trong những mục tiêu chính cho thấy Moscow đang tập trung vào các cơ sở liên quan tới năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đối với kho tên lửa này cũng như số lượng FP-5 Flamingo bị phá hủy vẫn chưa được xác nhận độc lập.