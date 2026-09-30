Ông Trump đối mặt sức ép lưỡng đảng vì ý định nới trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Một nhóm nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng ngày 29/9 đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump không nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong bối cảnh chính quyền Washington được cho là đang cân nhắc sử dụng việc giảm trừng phạt để đổi lấy việc Moskva trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Theo truyền thông Mỹ, các nghị sĩ Dân chủ Marcy Kaptur và Mike Quigley cùng các nghị sĩ Cộng hòa Brian Fitzpatrick và Joe Wilson cho rằng Washington cần tiếp tục duy trì sức ép đối với Moskva trong khi tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Động thái này cho thấy đề xuất nới trừng phạt Nga đang vấp phải sự phản đối không chỉ từ bên ngoài mà còn trong nội bộ chính trường Mỹ.

Báo The Atlantic cho hay, sáng kiến trên do đặc phái viên của Tổng thống Trump, John Coale, đề xuất. Ý tưởng là Washington có thể giảm một số biện pháp trừng phạt kinh tế để đổi lấy việc Nga trả tự do cho các tù nhân chính trị, qua đó mở đường cho việc khôi phục từng bước quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga. Đề xuất vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có danh sách cụ thể về những biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ.

Một quan chức Nhà Trắng nói với The Atlantic rằng Tổng thống Trump và nhóm của ông vẫn cam kết đóng vai trò xây dựng nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine và vẫn lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Coale dự kiến phối hợp với đặc phái viên Steve Witkoff, người đang là một trong những đầu mối chính của Washington trong quan hệ với Moskva.

Kinh nghiệm từ Belarus

Đề xuất với Nga được xây dựng dựa trên cách tiếp cận mà đặc phái viên Coale đã áp dụng trong quan hệ với Belarus. Trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Washington đã đạt được một loạt thỏa thuận theo đó Minsk trả tự do cho các tù nhân, đổi lại Mỹ từng bước nới một số biện pháp trừng phạt.

Ngày 16/9, Belarus trả tự do cho 25 tù nhân trong một thỏa thuận mà Mỹ đồng ý dỡ bỏ trừng phạt đối với hai doanh nghiệp Belarus. Trước đó, hàng trăm người cũng được trả tự do qua các vòng đàm phán do Washington thúc đẩy. Coale cho rằng mô hình trao đổi từng bước như vậy có thể tạo thêm kênh đối thoại và xây dựng lòng tin.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng gây tranh cãi và trở thành một trong những lý do khiến đề xuất áp dụng mô hình tương tự với Nga gây lo ngại.

Sức ép từ Quốc hội Mỹ

Sự phản đối của các nghị sĩ Mỹ xuất hiện chỉ chưa đầy hai tuần sau khi Tổng thống Trump ký Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran.

Đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ lưỡng đảng và trao cho tổng thống quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những quốc gia thuộc nhóm lớn nhất mua dầu hoặc khí đốt của Nga, đồng thời mở rộng các biện pháp nhằm vào các cá nhân, ngân hàng và tổ chức Nga cũng như mạng lưới giúp Moskva né tránh trừng phạt. Hạ viện thông qua dự luật với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống; Thượng viện trước đó thông qua với tỷ lệ 86-11.

Trong tuyên bố ngày 29/9, nhóm nghị sĩ phản đối nới trừng phạt nhấn mạnh Quốc hội vừa thông qua đạo luật được họ mô tả là gói trừng phạt Nga đáng kể nhất kể từ năm 2017. Họ cho rằng việc giảm sức ép vào thời điểm này có thể làm suy yếu đòn bẩy mà Quốc hội vừa trao cho chính quyền.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Mỹ cũng tồn tại cách nhìn khác về vai trò của trừng phạt. Những người ủng hộ chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng trừng phạt không nhất thiết phải được duy trì vô thời hạn mà có thể trở thành công cụ mặc cả để tạo động lực cho các bước đi ngoại giao. Chính ông Coale lập luận rằng việc từng bước khôi phục các quan hệ kinh tế có thể tạo thêm động lực hướng tới hòa bình.

Moskva muốn gì từ việc nới trừng phạt?

Từ phía Nga, Điện Kremlin trong những tuần gần đây nhiều lần cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ làm phức tạp hơn tiến trình đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi giữa tháng 9 nói rằng việc áp thêm trừng phạt sẽ gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraine.

Mặt khác, Moskva và Washington vẫn duy trì các kênh tiếp xúc. Đặc phái viên đầu tư và hợp tác kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, gần đây tiếp tục gặp các quan chức Mỹ để thảo luận về khả năng hợp tác kinh tế. Điện Kremlin xác nhận hai bên đang trao đổi về những khả năng hợp tác trong tương lai và cho rằng quan hệ kinh tế Mỹ - Nga có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Những cuộc tiếp xúc này diễn ra trong bối cảnh Washington cũng đang tìm cách thúc đẩy một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn với Moskva, trong đó có các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Theo các nguồn tin được báo chí Mỹ dẫn, chính quyền Tổng thống Trump đang xem việc mở lại một phần quan hệ kinh tế như một trong những công cụ để tạo động lực cho tiến trình ngoại giao.

Trong khi đó, Ukraine phản đối cách tiếp cận này. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ông sẽ tìm cách ngăn bất kỳ động thái nào nhằm dỡ bỏ trừng phạt Nga trước khi chiến sự kết thúc, cho rằng việc khôi phục quan hệ kinh tế quá sớm có thể tạo thêm nguồn lực cho Moskva trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.