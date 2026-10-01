USS Seawolf: Chiếc tàu ngầm mở đầu cho lớp sát thủ đắt đỏ của Mỹ

USS Seawolf mang số hiệu SSN-21, là chiếc đầu tiên trong lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công Seawolf. Tàu được đặt ky tại xưởng đóng tàu Electric Boat ở Groton, bang Connecticut, năm 1989, hạ thủy năm 1995 và chính thức được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế ngày 19/7/1997.

Sự xuất hiện của USS Seawolf đánh dấu một bước tiến lớn trong chương trình tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ.

Con tàu được thiết kế vào giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, khi Hải quân Mỹ đặc biệt quan tâm tới khả năng đối đầu với những tàu ngầm hạt nhân ngày càng hiện đại của Liên Xô.

Khác với nhiều chương trình tàu ngầm được phát triển để phục vụ số lượng lớn, Seawolf tập trung vào chất lượng và năng lực tác chiến.

Con tàu dài khoảng 108 m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 9.100 tấn và có thể đạt tốc độ hơn 25 hải lý/giờ.

Điểm nổi bật của USS Seawolf nằm ở khả năng hoạt động bí mật. Thiết kế thân tàu, hệ thống động lực, thiết bị giảm rung và hệ thống đẩy đều được chú trọng nhằm hạn chế tiếng ồn.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một tàu ngầm có nhiệm vụ chủ yếu là săn tìm các mục tiêu dưới biển.

Hệ thống sonar và tác chiến giúp thủy thủ đoàn phát hiện, phân loại và theo dõi mục tiêu trong môi trường mà mắt thường gần như không có tác dụng.

Tàu được trang bị 8 ống phóng ngư lôi và có khả năng mang một lượng lớn vũ khí trong khoang.

Tuy nhiên, USS Seawolf bước vào biên chế đúng thời điểm môi trường chiến lược của Mỹ thay đổi mạnh.

Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, Liên Xô tan rã và kế hoạch xây dựng một hạm đội Seawolf quy mô lớn nhanh chóng bị thu hẹp.

Cuối cùng, Mỹ chỉ hoàn thiện 3 tàu thuộc lớp này. USS Seawolf trở thành chiếc đầu tiên, tiếp theo là USS Connecticut và USS Jimmy Carter.

Trong những năm hoạt động, nhiều chi tiết về nhiệm vụ cụ thể của USS Seawolf vẫn được giữ kín.

Những thông tin được Hải quân Mỹ công khai cho thấy tàu thuộc lực lượng tàu ngầm hạt nhân tấn công, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, trinh sát và hỗ trợ các hoạt động hải quân.

USS Seawolf vì thế không chỉ là chiếc tàu đầu tiên của một lớp tàu đặc biệt. Nó còn là sản phẩm tiêu biểu của một thời kỳ mà Mỹ sẵn sàng đầu tư rất lớn để giành ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến dưới lòng đại dương.