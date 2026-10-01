Người đàn ông quyền lực đứng sau cuộc chiến của Man City

Khi cuộc chiến pháp lý lớn nhất lịch sử Man City bước vào giai đoạn quyết định, Khaldoon Al Mubarak là người trực tiếp lên tiếng trấn an người hâm mộ. Chủ tịch Man City khẳng định niềm tin của CLB vào khả năng chứng minh mình vô tội vẫn mạnh như ngày đầu, đồng thời cho biết những gì ông có thể công khai bị giới hạn bởi quy định bảo mật của quá trình pháp lý.

Thông điệp ấy càng đáng chú ý sau kết luận được Premier League công bố ngày 29/9. Ủy ban độc lập xác định Man City vi phạm các nhóm quy định tài chính nghiêm trọng trong giai đoạn kéo dài từ mùa 2009/10 đến 2017/18, đồng thời có những vi phạm liên quan nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra. Man City bác bỏ kết luận, tuyên bố sẽ kháng cáo, trong khi án phạt vẫn chưa được xác định.

Ở nhiều CLB khác, việc chủ tịch xuất hiện sau một phán quyết bất lợi có thể chỉ là động thái trấn an nội bộ. Với Khaldoon, câu chuyện phức tạp hơn bởi người đứng đầu Man City không chỉ hoạt động trong bóng đá, mà còn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới kinh tế và chính sách của Abu Dhabi.

Vì thế, cuộc chiến quanh Man City từ lâu đã vượt khỏi phạm vi sân Etihad.

Không chỉ là chủ tịch Man City

Khaldoon trở thành Chủ tịch Man City sau khi Sheikh Mansour mua lại CLB năm 2008. Gần hai thập kỷ sau, ông chứng kiến đội bóng chuyển mình từ một CLB giàu tham vọng thành thế lực thống trị bóng đá Anh, đồng thời mở rộng ảnh hưởng thông qua City Football Group.

Khaldoon hiếm khi xuất hiện theo kiểu một ông chủ thích chiếm sóng truyền thông. Phần lớn công việc của ông diễn ra phía sau hậu trường, trong lúc bộ máy điều hành Man City được xây dựng theo mô hình ngày càng chuyên nghiệp và mở rộng ra toàn cầu.

Ngoài ghế Chủ tịch Man City, Khaldoon còn đứng đầu City Football Group, mạng lưới sở hữu và vận hành nhiều CLB trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong hồ sơ quyền lực của ông.

Khaldoon là Chủ tịch Executive Affairs Authority, cơ quan cung cấp tư vấn chiến lược cho Tổng thống UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ông đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành Abu Dhabi, liên quan các lĩnh vực tài chính, kinh tế, đầu tư và đối ngoại.

Trong giới kinh doanh, Khaldoon giữ chức Giám đốc điều hành kiêm CEO tập đoàn Mubadala, quỹ đầu tư thuộc sở hữu chính quyền Abu Dhabi với danh mục tài sản hàng trăm tỷ USD. Ông cũng đảm nhiệm nhiều vai trò trong các tổ chức liên quan ngân hàng, năng lượng, công nghệ và đầu tư.

Khaldoon Al Mubarak giữ ghế Chủ tịch Man City từ năm 2008, thời điểm Sheikh Mansour tiếp quản đội bóng.

The Independent mô tả Khaldoon là một trong những nhân vật ngoài hoàng gia có ảnh hưởng lớn tại UAE. Chính sự giao thoa giữa bóng đá, kinh doanh và chính sách khiến vụ Man City mang ý nghĩa rộng hơn một tranh chấp tài chính thông thường của một CLB Premier League.

Khaldoon cũng không phải người mới bước vào những cuộc chiến pháp lý kéo dài. Trong các email bị rò rỉ ở vụ việc trước đây với UEFA, ông từng được dẫn lời rằng thà bỏ 30 triệu bảng thuê 50 luật sư giỏi nhất và theo kiện trong 10 năm hơn là chấp nhận một thỏa hiệp mà Man City cho rằng bất công.

Câu nói xuất hiện trong một bối cảnh khác, nhưng phản ánh cách Man City lựa chọn đối đầu trong nhiều năm. Khi tin rằng các cáo buộc thiếu cơ sở, CLB sẵn sàng sử dụng tối đa nguồn lực pháp lý để bảo vệ quan điểm của mình.

Năm 2020, chiến lược ấy từng mang lại kết quả khi Tòa Trọng tài Thể thao lật phần quan trọng trong án phạt của UEFA, giúp Man City thoát lệnh cấm dự Champions League hai mùa. Thành công đó càng củng cố niềm tin trong nội bộ rằng CLB có thể thắng những cuộc chiến pháp lý tưởng như bất lợi.

Lần này, thử thách lớn hơn nhiều.

Trận chiến khó nhất

Theo kết luận được Premier League công bố, ủy ban độc lập cho rằng Man City sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất tài chính, qua đó làm sai lệch doanh thu và chi phí được ghi nhận trong nhiều mùa giải. Ủy ban cũng xác định CLB có những vi phạm liên quan nghĩa vụ hợp tác với quá trình điều tra.

Man City bác bỏ toàn bộ cách diễn giải này. CEO Ferran Soriano cho rằng vụ việc dựa trên nhận định sai rằng tiền của chủ sở hữu được đưa vào CLB thông qua các nhà tài trợ Abu Dhabi, đồng thời khẳng định Man City sẽ sử dụng quyền kháng cáo.

Vụ kiện với Premier League đang đặt di sản gần hai thập kỷ của Khaldoon tại Man City trước thử thách lớn nhất.

Án phạt hiện vẫn chưa được quyết định. Premier League cho biết vấn đề này sẽ được xử lý trong một phiên điều trần riêng, vì vậy những kịch bản như phạt tiền, trừ điểm hay các hình thức nặng hơn vẫn chỉ là khả năng cho tới khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định chính thức.

Khaldoon hiểu rõ điều đó hơn phần lớn những người đang bàn về vụ án. Trong thông điệp gửi người hâm mộ, ông tránh tranh luận chi tiết về từng cáo buộc, thay vào đó nhấn mạnh niềm tin của CLB, sự đoàn kết nội bộ và quan điểm rằng Man City vẫn còn cơ hội bảo vệ lập trường của mình.

Cách phản ứng này phù hợp với chiến lược Man City theo đuổi trong nhiều năm. CLB không chấp nhận nền tảng của các cáo buộc và luôn sẵn sàng đẩy cuộc tranh chấp tới những cấp pháp lý cao hơn.

Khác biệt nằm ở quy mô cú đánh lần này. Những gì được công bố không còn là cáo buộc ban đầu hay thông tin rò rỉ trên truyền thông, mà là kết luận của một ủy ban độc lập, dù Man City vẫn còn quyền kháng cáo.

Vì thế, Khaldoon đang đối diện thử thách lớn nhất kể từ khi bước vào Etihad năm 2008. Trong gần 18 năm, ông góp phần đưa Man City từ một đội bóng nhiều tham vọng thành đế chế bóng đá toàn cầu, với hàng loạt danh hiệu, cơ sở vật chất được nâng cấp và mạng lưới City Football Group trải rộng trên nhiều châu lục.

Giờ đây, phần di sản ấy bị đặt cạnh một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài thêm nhiều năm. Kết quả cuối cùng chưa được xác định, nhưng sức ép lên Man City không còn chỉ xoay quanh chuyện đội bóng có thể mất bao nhiêu điểm hay phải nộp bao nhiêu tiền.

Với vị thế của Khaldoon Al Mubarak và mối liên hệ chặt chẽ giữa Man City với Abu Dhabi, vụ việc đã vượt khỏi phạm vi một CLB bóng đá. Cuộc chiến pháp lý này còn liên quan tới uy tín, hình ảnh và di sản mà Khaldoon cùng bộ máy đứng sau Man City xây dựng suốt gần hai thập kỷ.