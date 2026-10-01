Giá dầu hôm nay (1/10): Hướng tới mức tăng mạnh

Giá dầu tăng trong phiên thứ Tư và đang hướng tới mức tăng mạnh trong tháng, khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột đình trệ, trong khi thị trường nhiên liệu thắt chặt tiếp tục hỗ trợ giá, bất chấp nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 11, đáo hạn vào thứ Tư, tăng 60 cent, tương đương 0,6%, lên 103,19 USD/thùng vào lúc 12h51 GMT. Trong khi đó, hợp đồng Brent giao tháng 12 có thanh khoản cao hơn tăng 1,62 USD, tương đương 1,7%, lên 97,78 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,19 USD, tương đương 1,3%, lên 90,57 USD/thùng.

Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7, trong khi WTI dự kiến tăng khoảng 5,5%.

Chênh lệch giá giữa hai loại dầu chuẩn cũng nới rộng lên mức lớn nhất trong 4 tháng, khi giới giao dịch theo dõi khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Động thái này có thể tạo ra tình trạng dư cung trên thị trường Mỹ và khiến các nhà máy lọc dầu tại nước này giảm lượng dầu thô đưa vào chế biến.

Qatar hôm thứ Ba cho biết nước này hy vọng hoạt động ngoại giao con thoi giữa Tehran và Washington có thể dẫn tới một bước đột phá.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các thông tin do Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng ông sẵn sàng nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa, đổi lại Tehran thực hiện những bước đi "cụ thể" liên quan đến chương trình hạt nhân.

Hôm thứ Ba, Ả Rập Xê-út đã nối lại hoạt động bơm dầu lên các tàu chở dầu tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, sau khi khôi phục hoạt động của đường ống Đông - Tây.

Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu của các quốc gia vùng Vịnh đã phục hồi lên 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình của năm 2025. Theo ngân hàng này, xuất khẩu dầu của khu vực đã tăng gấp đôi trong tháng 9.

Trong 5 ngày qua, xuất khẩu dầu trung bình trong 10 ngày của khu vực đạt 20,5 triệu thùng/ngày, tương đương 89% mức của năm 2025, JPMorgan ước tính.

Các quốc gia khai thác dầu thuộc OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu trong tháng 11, khi nhóm này họp vào Chủ nhật, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters.

"Dòng chảy dầu thô phục hồi sẽ giúp giảm bớt áp lực tăng giá bắt nguồn từ nguồn cung, nhưng tình trạng thiếu hụt các sản phẩm dầu và chi phí vận tải ở mức cao dai dẳng nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến thị trường năng lượng nói chung duy trì trạng thái thắt chặt", các nhà phân tích của ngân hàng Nhật Bản MUFG nhận định.

Nhà Trắng đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giảm lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu, theo hai nguồn tin nắm rõ vấn đề.

Ông Trump cũng đang cân nhắc cho phép bán dầu diesel nhuộm màu đỏ, thay vì áp dụng lệnh cấm xuất khẩu, nhằm tạo thêm dư địa giảm giá nhiên liệu cho người tiêu dùng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô và xăng tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất giảm, theo các nguồn tin thị trường hôm thứ Ba, dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API).

Số liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến được công bố vào 10h30 EDT (14h30 GMT). Các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu của Mỹ đều giảm.