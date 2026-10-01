Giá xăng dầu hôm nay (1-10): Giá dầu tăng do đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, chốt phiên giao dịch ngày 30-9, giá dầu Brent tăng 91 cent, tương đương 0,9%, lên mức 103,50 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,04 USD, tương đương 1,2%, lên mức 90,42 USD/thùng.

Tính chung trong tháng 9, giá dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7. Giá dầu WTI tăng khoảng 5%.

Hôm 29-9, Qatar cho biết hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Tehran và Washington có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin của Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, ông sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa để đổi lấy "những bước đi cụ thể" liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Giá dầu thế giới tăng do đàm phán Mỹ - Iran đình trệ. Ảnh minh họa: Reuters

Về nguồn cung, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tuần qua đã phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình năm 2025. Riêng trong tháng 9, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này đã tăng gấp đôi.

Một số nguồn tin cho biết, liên minh OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11 tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng Nhật Bản MUFG nhận định, việc dòng chảy dầu thô phục hồi có thể làm dịu áp lực tăng giá. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cùng chi phí vận tải cao vẫn khiến thị trường năng lượng toàn cầu trong trạng thái thắt chặt.

OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11. Ảnh minh họa: Oilprice

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm, dù tồn kho dầu thô tăng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 30-9 cho thấy, tồn kho xăng của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần qua, xuống còn 204,4 triệu thùng. Tồn kho các nhiên liệu chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 105,2 triệu thùng.

"Thế giới đang có nhu cầu lớn đối với nhiên liệu chưng cất và không còn cách nào khác ngoài việc phải trả giá cao", ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận xét.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 922.000 thùng lên 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25-9. Con số này trái với kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự báo tồn kho sẽ giảm khoảng 264.000 thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.