Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quân số Nga lên hơn 2,4 triệu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9/2026 ký sắc lệnh nâng quân số quy định của lực lượng vũ trang lên 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân tại ngũ. So với sắc lệnh ban hành cuối tháng 7, số quân nhân tại ngũ tăng thêm 15.500 người.

Đây là lần thứ 4 ông Putin điều chỉnh tăng quân số lực lượng vũ trang trong năm nay, sau các sắc lệnh được ban hành vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7.

Tính từ tháng 3, biên chế quân nhân tại ngũ của Nga đã tăng 47.860 người, trong khi tổng biên chế lực lượng vũ trang tăng 49.860 người. Sắc lệnh mới không nêu lý do cụ thể cho đợt điều chỉnh.

Theo sắc lệnh, Chính phủ Nga được yêu cầu bảo đảm nguồn ngân sách liên bang để Bộ Quốc phòng duy trì quân số theo biên chế mới.

Tuy nhiên, việc tăng "quân số quy định" không đồng nghĩa toàn bộ số vị trí được bổ sung đã lập tức có người. Đây là mức biên chế được nhà nước cho phép duy trì.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine nhiều lần cảnh báo Nga có thể tiến hành một đợt động viên mới.

Ngày 28/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, Moscow đã bắt đầu các hoạt động động viên bổ sung và đang tăng cường tuyển mộ, trong đó có người nước ngoài.

Nga chưa xác nhận tuyên bố này và Điện Kremlin trước đó nhiều lần bác bỏ thông tin về một đợt động viên mới.

Cuối tháng 8, cơ quan Tình báo Quốc phòng và cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho rằng Bộ Tổng tham mưu Nga đã chuẩn bị phương án huy động thêm 600.000 người trong giai đoạn 2026-2027, gồm 300.000 người mỗi năm.

Đây là đánh giá từ phía Ukraine, chưa phải kế hoạch động viên được Moscow công khai xác nhận.

Cùng thời điểm, ông Zelensky ngày 28/9 cho biết, hơn 8.000 quân nhân Triều Tiên đang có mặt trên lãnh thổ Nga và khoảng 10.000 người khác đang được lựa chọn, huấn luyện để triển khai sang Nga.

Reuters dẫn lời ông Zelensky cho biết, đây là thông tin mới do phía Ukraine công bố; những con số này chưa được Moscow xác nhận.

Việc Nga liên tục điều chỉnh biên chế trong năm 2026 cho thấy Moscow đang mở rộng quy mô nhân lực được phép duy trì trong lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, riêng sắc lệnh bổ sung 15.500 quân nhân chưa đủ để kết luận Nga đã quyết định tiến hành một đợt động viên quy mô lớn.

Trước năm 2026, Nga từng tăng mạnh biên chế lực lượng vũ trang vào tháng 9/2024 với 180.000 người.

Năm 2023, một sắc lệnh khác bổ sung 170.000 người. Sau khi xung đột với Ukraine bùng phát, các đợt tăng lớn cũng được thực hiện vào năm 2022 và 2023.