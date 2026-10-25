Mùa thu ở tuổi xế chiều
ĐNCT - Mùa thu ở tuổi xế chiều Tăng phần thiết thực, bớt điều viển vông Vẫn còn e gió, ngại dông Ngại hơn là những rỗng không đêm dài
Dịu dàng chờ mỗi sớm mai
Cho lòng thanh thản trong ngoài đều vui
Trộn cay đắng với ngọt bùi
Nhào thành dĩ vãng chôn vùi… vào quên
Bỏ buông dằn vặt muộn phiền
Chỉ mong nỗi nhớ gọi tên… nồng nàn
Hương lòng vấn vít tỏa lan
Thu se se lạnh rót tràn ý thơ
Gửi tình vào những giấc mơ
Mà nghe cuộc sống từng giờ vẫn xanh
Cuối chiều thu đỡ mong manh
Dệt miền ưu ái như dành riêng ta!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-thu-o-tuoi-xe-chieu-3356341.html