Mùa thu ở tuổi xế chiều

Một sinh viên năm thứ hai vừa trở thành nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc trực tuyến”. Câu chuyện một lần nữa khiến nhiều người giật mình vì đã là sinh viên, xa gia đình, tự lập được hai năm, vì sao vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy một thủ đoạn lừa đảo đã được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng? Sự trách cứ ấy, ở một góc độ nào đó, cũng xuất phát từ tâm lý lo lắng. Bởi nếu một người trẻ đang học đại học, có điều kiện tiếp cận internet mỗi ngày, vẫn có thể trở thành nạn nhân thì rõ ràng, khoảng cách giữa “biết thông tin” và “biết cách tự bảo vệ mình” vẫn còn rất lớn.