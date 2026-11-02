Cứu sống bé gái sốt xuất huyết bị viêm cơ tim tối cấp hiếm gặp

Ngày 2/11, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết đã cứu sống bệnh nhi L.M.H. (27 tháng tuổi, ngụ Ngọc Sơn, Thanh Hóa) bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và suy đa cơ quan trên nền sốt xuất huyết dengue.

Sau gần 5 tuần chạy ECMO các chức năng tim của bé H. dần hồi phục. Ảnh: BV

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, trước khi nhập viện, bé H. sốt cao liên tục trong 3 ngày, ói khoảng 3 lần mỗi ngày. Gia đình tự mua thuốc không rõ loại cho bé uống. Khi thấy bé đừ, gia đình đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhi được điều trị tại khoa Nhiễm, xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết dengue. Sau 12 giờ nhập viện, bệnh nhi xuất hiện suy hô hấp, tím tái, da nổi bông, tụt huyết áp. Các bác sĩ hồi sức truyền dịch, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn, đặt nội khí quản và cho bé thở máy.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến nặng. Xét nghiệm ghi nhận các chỉ số tổn thương cơ tim tăng cao, siêu âm cho thấy chức năng co bóp của tim giảm nhiều. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, tổn thương gan và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tại đây, bé lơ mơ, môi tái, tay chân lạnh, mạch khó bắt. Nhịp tim không đều, lên tới 190 - 210 lần/phút. Dù đã được thở máy và sử dụng nhiều thuốc hỗ trợ tuần hoàn, tình trạng của bé vẫn nguy kịch. Sau hội chẩn, ê kíp quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi tiếp tục xuất hiện suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng. Các bác sĩ phải phối hợp 8 đợt lọc máu liên tục cùng các biện pháp điều trị hỗ trợ.

Sau gần 5 tuần chạy ECMO, chức năng tim của bé dần phục hồi, huyết áp ổn định. Bé được ngừng hỗ trợ ECMO, sau đó cai máy thở, chuyển sang thở oxy rồi tự thở khí trời. Sau gần 2 tháng điều trị, nhịp tim và chức năng gan, thận trở về bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết, đây là trường hợp viêm cơ tim - sốc tim ở trẻ sốt xuất huyết dengue hiếm gặp. Hiện chưa có số liệu chính xác về tần suất vì đa số dữ liệu chỉ gồm các báo cáo ca bệnh và chuỗi ca nhỏ. Y văn thế giới ghi nhận vài trường hợp viêm cơ tim - sốc tim ở trẻ sốt xuất huyết dengue được hỗ trợ VA ECMO.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày, kèm một trong các dấu hiệu: quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, chảy máu răng, ói ra máu hoặc đi ngoài phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Theo số liệu giám sát đến tuần 43 năm 2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết dengue, với 11 trường hợp tử vong. Số ca mắc có xu hướng gia tăng trở lại, nguy cơ tiếp tục tăng trong mùa mưa.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, lưu ý người dân không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh. Các ổ lăng quăng chưa được xử lý và trường hợp mắc bệnh không được phát hiện kịp thời có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, phòng sốt xuất huyết với biện pháp căn cơ nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và duy trì vệ sinh môi trường. Những hoạt động này cần được thực hiện thường xuyên, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ ngay tại cộng đồng.

Ngành y tế kêu gọi mỗi gia đình cần dành thời gian ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước; súc rửa, đậy kín lu, khạp, bồn chứa nước; loại bỏ chai lọ, vật phế thải có khả năng đọng nước; diệt lăng quăng và vệ sinh khu vực sinh sống. Ngay cả vật dụng nhỏ chứa nước đọng cũng có thể trở thành nơi muỗi truyền bệnh sinh sản.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cũng khuyến cáo gia đình cho trẻ ngủ mùng để phòng muỗi đốt. Theo bác sĩ Tiến, hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, với lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng.