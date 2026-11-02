Hôn mê sâu, liệt tứ chi, cụ ông 76 tuổi hồi phục kinh ngạc sau 24 giờ can thiệp

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 12h30 phút ngày 29/10, người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng rối loạn ý thức, gọi hỏi không trả lời. Gia đình nhanh chóng gọi cấp cứu ngoại viện và đưa người bệnh đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 6 điểm, phải đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Trương lực cơ tứ chi ở mức 0/5, cho thấy tình trạng liệt hoàn toàn.

Theo Website Bệnh viện Bãi Cháy, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, các bác sĩ phát hiện hình ảnh tắc động mạch thân nền và động mạch não sau hai bên. Đây là tình trạng cấp cứu đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi phải nhanh chóng tái thông mạch máu để hạn chế tổn thương não không hồi phục.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê-kíp can thiệp do BSCKI Lê Tiến Hưng – Trưởng Đơn nguyên Điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện cùng các cộng sự đã khẩn trương triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch lấy huyết khối cơ học.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Kết quả chụp mạch kiểm tra sau can thiệp cho thấy động mạch thân nền đã được tái thông hoàn toàn, đạt mức TICI 3 – mức độ tái thông mạch máu tốt nhất theo thang điểm đánh giá tưới máu trong can thiệp đột quỵ. Người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu.

Sau 1 ngày can thiệp, người đàn ông đã tỉnh táo, nói được, vận động chân tay trở lại bình thường. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Đáng chú ý, chỉ sau 1 ngày can thiệp, tình trạng thần kinh của người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, không còn tình trạng yếu liệt chân tay. Trương lực cơ tứ chi phục hồi từ mức 0/5 khi nhập viện lên 5/5, cho thấy khả năng vận động được khôi phục tốt sau khi dòng máu não được tái thông.

BSCKI Lê Tiến Hưng cho biết, động mạch thân nền là mạch máu lớn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp máu cho thân não, tiểu não và các vùng não phía sau.

Khi động mạch này bị tắc, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, liệt tứ chi và đe dọa tính mạng. Đây là một trong những thể đột quỵ có tiên lượng rất nặng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, đột quỵ não có thể xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường.

Khi phát hiện người bệnh có các dấu hiệu bất thường như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, mất thăng bằng, rối loạn ý thức hoặc hôn mê, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Tuyệt đối không tự ý cho người bệnh uống thuốc hoặc trì hoãn việc cấp cứu, bởi mỗi phút trôi qua đều có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.