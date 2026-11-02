Bỏ 11 triệu đồng mua 15 tấn bắp cải ế, người đàn ông nhận quà cảm ơn suốt 12 năm

Giúp người khó khăn

Mùa thu năm 2015, tại thôn Tây Vị Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), ông Vương Hiểm Phong đứng trước hàng chục tấn củ cải và bắp cải đến kỳ thu hoạch nhưng không tìm được đầu ra. Giá nông sản giảm sâu, hàng hóa tồn đọng, nguy cơ hư hỏng khiến công sức cả năm của hai vợ chồng có thể mất trắng, trang 163 đưa tin.

Đúng lúc khó khăn nhất, ông được anh Trương Phong, nhân viên một chợ đầu mối nông sản tại Tây An, giúp đỡ. Biết hoàn cảnh của người nông dân, anh Trương quyết định bỏ tiền túi 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 11,62 triệu đồng) mua 15 tấn bắp cải.

Không chỉ vậy, anh còn kết nối với các thương lái khác để tiêu thụ thêm hàng chục tấn củ cải và bắp cải. Sau hai đợt thu mua, gia đình ông Vương nhận được tổng cộng 15.000 Nhân dân tệ (khoảng 58,11 triệu đồng), kịp thời vượt qua nguy cơ mất trắng vụ mùa.

Suốt 12 năm qua, ông Vương luôn không quên tặng các món nông sản cho ân nhân đã giúp mình thoát khỏi cảnh túng quẫn. Ảnh: 163

Với ông Vương, sự giúp đỡ ấy là ân tình không thể nào quên. Một tháng sau, khi vụ thu hoạch kết thúc và nông sản cơ bản được tiêu thụ hết, ông Vương cùng người chú họ quyết định đến tận nơi làm việc của anh Trương để cảm ơn. Hai người mang theo hai bao khoai lang do chính tay mình trồng, di chuyển qua nhiều chặng xe mới đến được thành phố.

“Khoai lang đều do chính tay tôi trồng. Hai bao cũng chẳng đáng giá đến 100 Nhân dân tệ (khoảng 387.000 đồng), tôi chỉ muốn thể hiện một chút tấm lòng”, ông Vương nhớ lại.

Biết ơn suốt 12 năm

Từ đó, suốt 12 năm, năm nào ông cũng mang khoai lang, lựu hoặc những nông sản do gia đình tự trồng đến thăm người từng giúp đỡ mình. Có những lần, ông đưa cả cha mẹ, vợ con cùng đi để mọi người trong gia đình đều biết ân nhân là ai.

Khi tuổi cao, cha ông còn động viên con dâu và các cháu tiếp tục đồng hành trong những chuyến thăm ấy. Vợ ông từng đi cùng 3 lần, còn con trai, con gái và con rể cũng có hai lần đến cảm ơn.

Cuộc sống gia đình ông Vương sau này dần khấm khá hơn. Ông đầu tư hơn 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 774,75 triệu đồng) mua xe cẩu để cải thiện thu nhập. Từ năm 2020, ông chuyển sang đi xe công nghệ mỗi lần vào thành phố. Đến năm 2024, ông mua được ô tô điện và tự lái xe đến thăm anh Trương mỗi năm.

Món quà mang theo không có giá trị lớn. Ngoài khoai lang, lựu, ông từng tặng cả bột mì tự xay và kiwi do người dân trong thôn trồng. Nhưng với ông, điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất mà là tấm lòng.

Cả hai người đàn ông thường xuyên liên lạc với nhau nhờ mối ân tình 12 năm trước. Ảnh: 163

Ông vẫn giữ cẩn thận tấm danh thiếp anh Trương trao cho mình năm 2015, dù hai người đã kết bạn và thường xuyên liên lạc qua WeChat.

“Tôi thường dặn các con rằng, có những người vốn chẳng quen biết gì với mình, nhưng khi mình khó khăn nhất, họ lại sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Tình cảm ấy chính là ân nghĩa mà chúng ta phải ghi nhớ”, ông chia sẻ.

Anh Trương Phong cho biết, ban đầu anh không nghĩ nhiều về những lần ông Vương đến cảm ơn. Thậm chí, sau lần thứ ba, anh từng băn khoăn liệu người nông dân có điều gì muốn nhờ vả mình hay không.

Thế nhưng, suốt nhiều năm quen biết, dù gia đình có nhiều việc cần lo liệu như sửa nhà, mẹ bị bệnh, mua xe cẩu hay chuyện học hành của các con, ông Vương chưa một lần mở lời nhờ anh giúp đỡ.

Hai người dần trở nên thân thiết như anh em. Mới đây, anh Trương đăng tải video ghi lại lần thứ 12 ông Vương mang đặc sản đến cảm ơn lên Douyin. Video thu hút hơn 15.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Anh viết: “Một lần giúp đỡ nhỏ bé cách đây 12 năm, vậy mà người nông dân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Món quà tuy không đắt tiền, nhưng tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng phía sau đó thực sự vô cùng quý giá”.

Hai người thậm chí còn hẹn ước, khi anh Trương nghỉ hưu sẽ thường xuyên về quê, cùng ông Vương trồng rau và tận hưởng cuộc sống bình yên nơi thôn dã. Trong văn phòng anh Trương hiện có nhiều chậu khoai lang trồng thủy sinh xanh tốt. Đó chính là những củ khoai ông Vương mang đến tặng qua từng năm.

Với anh Trương, những chậu cây ấy không đơn thuần là vật trang trí mà còn lưu giữ một tình bạn đặc biệt, bắt đầu từ một lần giúp đỡ và được vun đắp bằng sự biết ơn suốt 12 năm.