Cảnh báo nguy cơ tắc ruột do ăn hồng khi bụng đói

Bệnh nhân Đ.M.Đ. (40 tuổi, trú tại Hải Phòng) có tiền sử gan nhiễm mỡ, từng chẩn đoán viêm dạ dày và chưa từng phẫu thuật ổ bụng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội từng cơn, bụng chướng căng, buồn nôn và hoàn toàn không thể trung tiện hay đại tiện.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khoảng một ngày trước khi đau bụng, bệnh nhân có ăn 2-3 quả hồng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng ghi nhận nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non, gây bít tắc đường tiêu hóa khiến đoạn ruột phía trên bị giãn to, thành ruột có biểu hiện viêm, phù nề.

Do điều trị nội khoa không cải thiện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu để tránh nguy cơ tổn thương thành ruột, hoại tử hoặc thủng ruột.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BS Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa cho biết, ê-kíp phát hiện 3 khối bã thức ăn kích thước từ 4-5 cm nằm rải rác trong ruột non. Thay vì mổ mở ruột, các phẫu thuật viên đã sử dụng kỹ thuật nội soi đẩy các khối bã xuống đại tràng để đào thải tự nhiên, giúp giảm tối đa xâm lấn. Chỉ một ngày sau can thiệp, bệnh nhân đã trung tiện trở lại và lưu thông đường tiêu hóa.

BS Nguyễn Văn Phúc giải thích, chất tannin có nhiều trong quả hồng (đặc biệt là hồng xanh, hồng chát) khi gặp môi trường axit dạ dày sẽ kết tụ với chất xơ và protein, tạo thành các khối bã rắn chắc. Nếu các khối bã này di chuyển xuống ruột non và mắc kẹt tại đây sẽ gây ra tình trạng tắc ruột.

Nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu nuôi thành ruột, hoại tử, thủng ruột và viêm phúc mạc nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn quá nhiều thực phẩm chứa xơ cứng hoặc các loại quả có vị chát lúc bụng đói.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng, không thể trung tiện hoặc đại tiện, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau hay thuốc nhuận tràng tại nhà./.