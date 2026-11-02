Hoàn thiện Luật Hiến ghép mô tạng, thêm cơ hội cứu người

Nhìn vào một người chồng không cờ bạc, không vũ phu, lại chăm chỉ đưa đón con, ai cũng bảo người vợ ấy có "phước ba đời". Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm bi kịch của một cuộc hôn nhân "chết lâm sàng": Nằm bẹp giường khi ốm đau mà không nhận được cốc nước ấm từ chồng, cay đắng nhìn con trai học theo sự vô cảm của bố để lạnh nhạt với mẹ.