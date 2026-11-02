Hoàn thiện Luật Hiến ghép mô tạng, thêm cơ hội cứu người
Một quả thận, một lá gan hay một trái tim được hiến tặng có thể mở ra cơ hội sống cho một người bệnh. Nhưng với những bệnh nhân đang chờ ghép tạng, thời gian không phải lúc nào cũng đứng về phía họ. Nguồn tạng hiến khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép ngày càng lớn. Đặc biệt, nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo vẫn đang chờ đợi một cơ hội được tiếp tục sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-luat-hien-ghep-mo-tang-them-co-hoi-cuu-nguoi-246261102191248191.htm