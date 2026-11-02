Một 'liều thuốc' tinh thần đặc biệt

Giữa những ngày cùng người thân chống chọi với bệnh tật, người nhà bệnh nhân thường phải gác lại công việc, cuộc sống riêng và cả những cảm xúc của chính mình để trở thành điểm tựa cho người bệnh. Với mong muốn hỗ trợ sức khỏe tinh thần của nhóm đối tượng này, dự án Tell me do các sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện đang từng bước tạo nên những kết nối ấm áp giữa không gian bệnh viện.

Các em nhỏ và phụ huynh tham gia chương trình sinh hoạt số 13 “Lưu Sắc” do dự án Tell me tổ chức tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 6/6. (Nguồn: Tell me)

Khi người chăm sóc cũng cần được quan tâm

Trong một buổi khảo sát tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, anh Ngô Văn Thông, đồng sáng lập dự án Tell me, gặp một người đàn ông ngoài 40 tuổi có bố mắc ung thư đại tràng, nhiều lần phải điều trị nội trú. Mỗi đợt nhập viện, chú cùng gia đình thay phiên chăm sóc bố, có khi phải bỏ dở công việc ở cơ quan.

Dù mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức, người đàn ông vẫn tự động viên mình phải kiên cường để làm chỗ dựa cho bố. Khi nghe giới thiệu về ý tưởng của Tell me, chú lập tức bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ quỹ dự án 5 triệu đồng kèm lời nhắn “Chú tin tưởng các cháu và tin các cháu sẽ làm được, hãy coi như đây là tiền chú mua một liều thuốc tinh thần cho bố chú. Chúc các cháu thành công”.

Với anh Thông, đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình thực hiện dự án. Câu chuyện giúp anh và các cộng sự nhận ra rằng phía sau mỗi người bệnh còn có những người thân đang âm thầm chịu đựng áp lực, cố gắng giữ vững tinh thần để chăm sóc gia đình.

Họ phải đối mặt với áp lực kinh tế, trách nhiệm gia đình và nỗi bất an trước tình trạng sức khỏe của người thân. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của những người chăm sóc thường chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

Dự án Tell me xuất sắc giành vị trí Á quân trong khuôn khổ cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024”. (Nguồn: VTV)

Từ trăn trở ấy, dự án Tell me ra đời trong khuôn khổ cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024” và giành giải Á quân toàn quốc. Dự án hướng đến hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người nhà bệnh nhân điều trị nội trú tại Hà Nội, hiện thuộc quản lý của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Với thông điệp “Tâm lý vững vàng, sẵn sàng chăm sóc”, Tell me mong muốn lắng nghe những khó khăn, tìm hiểu nhu cầu thực tế và xây dựng các hoạt động hỗ trợ phù hợp.

Những cuộc gặp gỡ làm dịu áp lực

Trong hai năm hoạt động, Tell me đã tổ chức 12 sự kiện tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều và Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Các chương trình gồm trải nghiệm làm đồ thủ công, yoga cười và trò chuyện cùng chuyên gia, thu hút trung bình khoảng 40-50 người tham gia mỗi buổi, gồm bệnh nhân và người nhà.

Bên cạnh các buổi sinh hoạt trực tiếp, dự án còn xây dựng podcast Tell me và chia sẻ thông tin qua nhóm cộng đồng dành cho người nhà bệnh nhân. Bước sang năm hoạt động thứ ba, nhóm tiếp tục đổi mới chương trình, phát triển các hoạt động mới như Tell me Kit và hướng tới mở rộng địa bàn sang nhiều bệnh viện tại Hà Nội.

Người nhà bệnh nhân tham gia hoạt động trang trí túi rút trong buổi sinh hoạt thường tuần số 4 với chủ đề “Nét cọ nhỏ – Vẽ ước mơ to” do dự án Tell me tổ chức tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. (Nguồn: Tell me)

Với các thành viên, những lời nhắn giản dị sau mỗi buổi sinh hoạt là nguồn động viên lớn. Có người bệnh, người nhà mong ngóng: “Tuần sau mấy đứa lại đến nhé”.

Lời hẹn ấy cho thấy ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ tưởng chừng nhỏ bé. Sau những giờ phút căng thẳng vì bệnh tật, một hoạt động thư giãn hay cơ hội trò chuyện với những người cùng hoàn cảnh có thể giúp người tham gia tạm gác lại lo âu.

Chị Lê Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ nhiệm dự án, cùng các thành viên xác định rằng hoạt động hỗ trợ cần được duy trì lâu dài. Bên cạnh việc tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, Tell me mong muốn cung cấp thông tin hữu ích về chăm sóc người bệnh, giúp người nhà giảm bớt áp lực, đồng thời xây dựng các nhóm hỗ trợ đồng đẳng để mọi người chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành với nhau.

Hạnh phúc từ những điều bình dị

Sự sẻ chia và thấu hiểu là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người nhà bệnh nhân trên hành trình chăm sóc người thân. (Nguồn: Tell me)

Với Tell me, hạnh phúc của người đang chăm sóc người thân đôi khi đơn giản là có ai đó thấu hiểu những điều họ đang gánh vác. Sự quan tâm ấy chưa thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững vàng hơn trên hành trình đồng hành cùng người bệnh.

Bạn Nguyễn Diệu Vi Lâm, thành viên dự án, cho biết trước khi tham gia dự án, Lâm thường nghĩ hạnh phúc gắn với những thành tựu lớn lao. Nhưng khi tiếp xúc và lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, Lâm nhận ra hạnh phúc đôi khi nằm trong những điều bình thường nhất: được khỏe mạnh, trở về nhà sau một ngày dài, quây quần bên gia đình và ở gần những người mình yêu thương.

Lâm vẫn nhớ trong một buổi sinh hoạt, khi một nữ bệnh nhân cất giọng hát dịu dàng, còn những người xung quanh lặng yên lắng nghe. Giữa không gian bệnh viện với những cơn đau, nỗi bất an và lo lắng, mọi người dường như tạm gác lại mệt mỏi để cùng hiện diện trong giây phút bình yên ấy. Khoảnh khắc đó giúp bạn trẻ nhận ra rằng ngay cả giữa những khó khăn, cuộc sống vẫn có những điều đẹp đẽ để mỗi người trân trọng.

Những khoảnh khắc sẻ chia, tiếng hát và nụ cười mang đến niềm vui bình dị giữa không gian bệnh viện. (Nguồn: Tell me)

Hành trình của Tell me vì thế mang ý nghĩa hai chiều. Các thành viên mong muốn đem lại những giá trị tích cực cho bệnh nhân và người nhà, nhưng chính những người họ gặp gỡ cũng giúp họ học cách trân trọng sức khỏe, tình thân và những niềm vui bình dị.

Đôi khi, một “liều thuốc” tinh thần không phải điều gì lớn lao. Đó có thể chỉ là một lời hỏi han, một nụ cười hay một người sẵn lòng ngồi lại lắng nghe. Giữa những ngày tháng khó khăn, sự hiện diện ấm áp ấy có thể tiếp thêm nghị lực để mỗi người vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước.