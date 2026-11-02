Thạch thảo và mùa thu Hà Nội

Nhắc đến mùa thu Hà Nội, người ta thường nhớ đến những gam màu vàng ấm áp, những con phố dịu dàng trong nắng và hương hoa thoảng qua từng ngõ nhỏ. Nhưng với tôi, bên cạnh những vẻ đẹp quen thuộc ấy, mùa thu còn có một sắc màu rất riêng: màu tím biếc của những đóa thạch thảo nhỏ xinh, mộc mạc mà khiến lòng người xao xuyến.

Hà Nội những ngày thu dường như được phủ lên một lớp màu vàng dịu. Đó là nắng hanh hao nghiêng qua mái ngói cũ, là những chiếc lá sấu rụng trên vỉa hè Phan Đình Phùng, là những bức tường rêu phong in dấu thời gian. Giữa không gian trầm ấm ấy, sắc tím thạch thảo hiện lên như một nét chấm phá nhẹ nhàng, khiến bức tranh phố phường thêm phần duyên dáng.

Thạch thảo không kiêu sa, cũng chẳng nồng nàn như hoa sữa. Loài hoa ấy thường đến vào khoảng giao mùa, khi sen mùa hạ đã thôi khoe sắc trên mặt nước Hồ Tây, còn cúc họa mi trắng muốt vẫn chưa kịp xuống phố. Không ồn ào báo hiệu mùa sang, thạch thảo cứ lặng lẽ nở, mang theo vẻ đẹp dịu dàng của những ngày thu đang độ chín.

Người ta dễ dàng bắt gặp những bó thạch thảo tím trên những chiếc xe đạp hoa len lỏi qua phố Tràng Thi, đường Thanh Niên hay những con đường đông đúc người qua lại. Từng chùm hoa nhỏ xếp bên nhau, cánh mỏng manh rung rinh theo gió, theo nhịp xe chậm rãi giữa dòng người hối hả. Có điều gì đó thật dễ chịu khi bắt gặp sắc hoa ấy giữa phố phường hiện đại. Dù nép bên một bức tường vàng cổ kính hay xuất hiện dưới chân những tòa nhà cao tầng, thạch thảo vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc của mình. Không cần nổi bật, không cần phô trương, những đóa hoa nhỏ bé vẫn đủ sức mang đến cho lòng người một khoảng lặng bình yên.

Có lẽ, tôi yêu thạch thảo không chỉ bởi sắc tím dịu dàng ấy, mà còn bởi những ký ức mà loài hoa đã mang theo. Nhìn những bó hoa tím bên góc phố chiều, tôi lại nhớ về những năm tháng giảng đường xa xưa. Ngày ấy, mỗi độ thu về, góc phòng trọ đơn sơ của những đứa sinh viên xa nhà thường có một bình thạch thảo. Bạn cùng phòng tôi có thói quen dành dụm tiền ăn sáng để cuối tuần mua một bó hoa từ chiếc xe đạp rong ven đường. Chẳng cần bình gốm đẹp hay lọ pha lê sang trọng, chỉ một chiếc chai thủy tinh cũ được tận dụng lại, cắm vào đó vài nhành hoa nhỏ cũng đủ khiến căn phòng trở nên tươi sáng và ấm áp hơn.

Những bông hoa bé xinh ấy đã cùng chúng tôi đi qua bao đêm thức trắng ôn thi, những ngày tháng chắt chiu từng đồng tiền sinh hoạt, những ước mơ còn non trẻ và cả những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên. Khi ấy, chúng tôi đâu có nhiều điều kiện để chăm chút cho cuộc sống. Nhưng chỉ một bó hoa nhỏ cũng đủ làm căn phòng trọ bớt đơn điệu, khiến những ngày xa nhà trở nên dễ chịu hơn.

Những mùa thạch thảo năm ấy đã chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ một buổi chiều muộn, cô bạn cùng phòng bất ngờ ôm bó thạch thảo tím trở về. Vừa đặt bó hoa xuống, bạn ngồi lặng bên mép giường rồi bật khóc. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai hỏi điều gì. Nhưng dường như tất cả đều hiểu, có một mối tình vừa khép lại. Hôm ấy, căn phòng nhỏ vẫn có sắc tím của thạch thảo, chỉ có niềm vui của một người bạn là không còn nguyên vẹn.

Bây giờ, mỗi người bạn năm nào đã đi trên một hành trình riêng. Có người vẫn ở lại thành phố, có người đã chuyển đến những miền đất khác. Cuộc sống cuốn chúng tôi vào những công việc, những lo toan và những mối bận tâm của tuổi trưởng thành. Vậy mà mỗi khi nhìn thấy thạch thảo, tôi vẫn nhớ về căn phòng trọ năm ấy, nhớ những người bạn đã cùng mình chia sẻ một quãng đời trong trẻo.

Thời gian có thể làm phai đi nhiều điều, nhưng cũng có những ký ức càng đi xa càng trở nên thân thuộc. Có lẽ bởi thế mà thạch thảo trong tôi không chỉ là một loài hoa của mùa thu, mà còn gợi nhắc về những tình cảm thủy chung, bền bỉ. Những cánh hoa nhỏ bé, tưởng chừng mong manh trước gió, vẫn kiên trì giữ sắc tím của mình qua những ngày nắng mưa. Cũng giống như có những tình thân, tình bạn trong cuộc đời chẳng cần những lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ cần người ta vẫn nhớ đến nhau, vẫn âm thầm quan tâm và sẵn lòng đồng hành qua những vui buồn, vậy đã là một điều đáng quý.

Có lẽ, càng trưởng thành, con người càng hiểu hơn giá trị của những điều bình dị. Giữa guồng quay công việc và những áp lực thường ngày, đôi khi chúng ta quên mất việc dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để lắng nghe những cảm xúc bên trong.

Tôi thích hình dung về một buổi chiều tan sở, khi ai đó dừng xe bên một gánh hoa ven đường, chọn mua một bó thạch thảo nhỏ rồi mang về đặt trên bàn làm việc hoặc bên khung cửa sổ. Không phải món quà đắt tiền, cũng chẳng phải điều gì quá đặc biệt. Chỉ là một chút sắc tím để căn phòng thêm tươi sáng, một chút hương vị mùa thu để lòng người dịu lại sau một ngày dài.

Đôi khi, niềm vui đến từ những điều giản đơn như thế. Một bình hoa nhỏ, một tách trà ấm, vài phút ngồi yên bên cửa sổ ngắm phố lên đèn. Khi ấy, tôi có thể tạm gác lại những bộn bề, không còn phải vội vã chạy theo những công việc chưa hoàn tất hay những dự định còn dang dở. Tôi nhận ra cuộc sống không chỉ được tạo nên bởi những dấu mốc lớn lao, mà còn được bồi đắp từ những khoảnh khắc bình thường mà mình đã biết nâng niu.

Mùa thu Hà Nội rồi cũng sẽ qua. Những gánh hoa sẽ rời phố, những cánh thạch thảo rồi cũng đến ngày phai sắc. Nhưng có lẽ, điều còn ở lại không chỉ là hình ảnh một loài hoa tím giữa phố phường, mà còn là những ký ức đẹp mà hoa đã đánh thức trong mỗi người.

Và tôi nghĩ, trong cuộc sống này, ai cũng cần có một khoảng trời riêng để trở về. Đó có thể là một miền ký ức, một người bạn cũ, một góc nhà thân thuộc hay đơn giản chỉ là một bó hoa nhỏ đặt bên khung cửa. Những điều tưởng như bình thường ấy đôi khi lại chính là nơi nâng đỡ tâm hồn ta sau những tháng ngày nhiều lo toan.

Nếu một chiều thu nào đó, bắt gặp gánh thạch thảo tím bên đường, có lẽ tôi sẽ lại muốn dừng chân. Bởi sắc hoa ấy không chỉ gợi nhắc về một mùa thu Hà Nội, mà còn đưa tôi trở về với những năm tháng tuổi trẻ, với những người bạn cũ và những ký ức vẫn còn nguyên hơi ấm. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa. Nó hiện diện trong những điều bình dị quanh ta, chỉ chờ ta chậm lại một chút để nhận ra và nâng niu.

Trà Đông