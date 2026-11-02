Cà Mau: Sau 2 ca tử vong do bệnh não mô cầu, người dân đổ xô đi tiêm vaccine

Người dân tìm hiểu thông tin trước khi tiêm vaccine

Đối với những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh não mô cầu thứ nhất (tử vong ngày 23-10), đã qua 10 ngày chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Còn những người tiếp xúc với ca thứ 2 (tử vong ngày 28-10) cũng được theo dõi chặt chẽ.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 ca mắc bệnh do não mô cầu, 3 ca tử vong. Đáng chú ý, trong tháng 10-2026, ghi nhận 2 ca tử vong.

Gia đình đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu tại một điểm tiêm chủng trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Sau khi 2 ca tử vong do bệnh não mô cầu được công bố, nhiều người dân lo lắng, đổ xô đi tiêm vaccine. Ghi nhận tại các điểm tiêm chủng trên phường An Xuyên, Hòa Thành và Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) cho thấy, lượng người đi tiêm vaccine tăng nhiều so với trước khi thời điểm 2 ca tử vong do bệnh não mô cầu được công bố. Hiện vaccine phòng bệnh não mô cầu có nhiều chủng loại, mức giá từ390 ngàn đồng/mũi đến hơn 1,8 triệu đồng/mũi.

Thông tin về bệnh do não mô cầu

Đại diện nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu (đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng một tuần nay, người dân đi tiêm vaccine nhiều hơn thường lệ; trong đó, vaccine phòng bệnh não mô cầu tăng mạnh, có ngày tăng từ 50-100% so với trước. Người dân đi tiêm, không chỉ có trẻ em mà còn cả người lớn.

Theo ông Trần Hiến Khóa, hiện nay, mầm bệnh trong cộng đồng chiếm từ 10% đến 25% mà không có triệu chứng, vẫn có khả năng lây truyền sang người khác khiến. Vì vậy, cần tránh tình trạng tập trung đông người cùng một thời điểm. Người dân cần bình tĩnh, không quá hoang mang. Khi đến nơi đông người nên đeo khẩu trang, ở nhà giữ vệ sinh cá nhân. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám kịp thời.