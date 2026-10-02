'Mọt sách' làng golf Rory McIlroy đọc gì

Áp lực thi đấu phần nào định hình gu đọc của Rory McIlroy. Golfer số 2 thế giới thường tìm đến những cuốn sách về kiểm soát cảm xúc, xây dựng thói quen và tập trung vào những điều bản thân có thể thay đổi. Chia sẻ với PGA Tour, McIlroy cho biết những điều học được từ sách không chỉ hữu ích trên sân golf. Việc đọc còn khiến anh suy nghĩ về cách kiên nhẫn hơn với cha mẹ, trở thành người chồng, người bạn tốt hơn, đồng thời học cách lắng nghe và chủ động giao tiếp. Dưới đây là một số đầu sách trong tủ sách của “mọt sách' làng golf. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

The Greatest Salesman in the World (Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới) - Og Mandino. Tác phẩm kể câu chuyện về Hafid, một người chăn lạc đà nghèo vươn lên trở thành thương nhân thành công, qua đó truyền tải những bài học về thói quen, sự kiên trì và cách sống. Tại Masters 2019, McIlroy nhắc đây là một trong những cuốn đáng chú ý anh đã đọc trong khoảng một năm trước đó và cho biết thỉnh thoảng vẫn quay lại với tác phẩm. Ảnh: Fahasa.

Grit (Vững tâm bền chí ắt thành công) – Angela Duckworth. Theo nhà xuất bản Scribner, nhà tâm lý học Angela Duckworth lập luận rằng thành tích nổi bật không chỉ phụ thuộc vào tài năng mà còn đến từ sự kết hợp giữa đam mê và khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài. Đây cũng là một trong những đầu sách về tâm lý và thành tích McIlroy từng tìm đọc. Ảnh: Oreka.

The Power of Habit (Sức mạnh của thói quen) – Charles Duhigg. Nhà xuất bản Random House giới thiệu cuốn sách như hành trình tìm hiểu khoa học đằng sau việc hình thành và thay đổi thói quen. Thông qua các câu chuyện từ doanh nghiệp, thể thao đến đời sống, Duhigg cho rằng hiểu cách thói quen vận hành có thể giúp con người thay đổi cách làm việc và sinh hoạt. Cuốn sách xuất hiện trong danh sách đọc của McIlroy khi golfer ngày càng quan tâm đến tâm lý và cách con người vận hành. Ảnh: Alpha Books.

Flow (Dòng chảy) – Mihaly Csikszentmihalyi. Theo nhà xuất bản HarperCollins, nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi dùng khái niệm “dòng chảy” để mô tả trạng thái con người tập trung và nhập tâm hoàn toàn vào một hoạt động, từ đó có thể đạt cảm giác hứng thú, sáng tạo và thỏa mãn sâu sắc. Tuy nhiên, McIlroy từng thừa nhận anh không thể đọc hết Dòng chảy. Ảnh: Fahasa.

The Chimp Paradox (tạm dịch: Nghịch lý tinh tinh) – Steve Peters. Theo nhà xuất bản Tarcher, bác sĩ tâm thần Steve Peters sử dụng hình tượng “con tinh tinh” bên trong tâm trí để giải thích phần cảm xúc có thể chi phối suy nghĩ và hành vi của con người. Cuốn sách hướng đến việc nhận diện và quản lý những phản ứng này thay vì để chúng cản trở cuộc sống. McIlroy từng đọc tác phẩm trước đó rồi tìm lại sau Masters 2018. Sau vòng cuối không như kỳ vọng tại giải, anh dành khoảng ba tuần nghỉ thi đấu để đọc lại sách và suy nghĩ về cách kiểm soát phản ứng của mình tốt hơn dưới áp lực. Ảnh: @hafiz_bookshop.

Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản) – Greg McKeown. Trong tác phẩm này, tác giả Greg cho biết sự tối giản là cách xác định điều thực sự cần thiết, loại bỏ phần còn lại và tập trung nguồn lực vào những việc quan trọng nhất. McIlroy đọc sách theo lời giới thiệu của người bạn Jimmy Dunne. Với lịch trình của một golfer hàng đầu, anh đặc biệt chú ý đến bài học về xác định ưu tiên và học cách nói “không” với những yêu cầu không cần thiết. Ảnh: Viet Bookstore.

The Obstacle Is the Way (Vượt qua trở ngại) – Ryan Holiday. Lấy cảm hứng từ triết học khắc kỷ, cuốn sách trình bày cách thay đổi cách nhìn về khó khăn và biến trở ngại thành cơ hội để tiến bộ. Nhà xuất bản Portfolio cho biết Holiday xây dựng các bài học từ những nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ và nhiều nhân vật lịch sử. McIlroy là một độc giả của tác phẩm; lời nhận xét của anh về cuốn sách sau này còn được nhà xuất bản đưa vào phần giới thiệu sách. Ảnh: Joe Hannan.

Ego Is the Enemy (Vượt qua bản ngã) – Ryan Holiday. Nếu The Obstacle Is the Way tập trung vào những trở ngại bên ngoài, Ego Is the Enemy hướng đến trở ngại bên trong là “cái tôi”. Qua các ví dụ trong lịch sử, Holiday bàn về cách bản ngã có thể cản trở con người trong quá trình học hỏi, đạt thành công hoặc đối diện thất bại. Đây là một trong những cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỷ McIlroy tìm đọc, golfer sau đó còn trở thành bạn với Holiday. Ảnh: Trí Định.

The Subtle Art of Not Giving a F*ck (Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) – Mark Manson. Cuốn sách của Mark Manson đi ngược kiểu tư duy “luôn tích cực”, thay vào đó khuyến khích người đọc chấp nhận giới hạn, khó khăn và lựa chọn những điều thực sự đáng để quan tâm. McIlroy biết đến tác phẩm qua vợ, Erica Stoll, sau Ryder Cup 2018. Anh sau đó xem đây là một cuốn sách quan trọng, đặc biệt với thông điệp không dành quá nhiều năng lượng cho lời nói, hành động hay những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Ảnh: Momo Bookstore.

Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World (Lối sống tối giản thời công nghệ số) – Cal Newport. Portfolio giới thiệu cuốn sách như phương pháp xem xét lại mối quan hệ với công nghệ, lựa chọn những hoạt động số thực sự mang lại giá trị thay vì để màn hình chi phối thời gian. McIlroy mang theo cuốn sách tại Tour Championship 2019. Sau khi đọc, anh xóa một số ứng dụng và cố gắng giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong các tuần thi đấu, thay bằng đọc sách hoặc giải câu đố. Ảnh: Momo Bookstore.

Steve Jobs (Tiểu sử Steve Jobs) – Walter Isaacson. Cuốn tiểu sử được Walter Isaacson xây dựng từ hơn 40 cuộc phỏng vấn với Steve Jobs trong hai năm, cùng hơn 100 cuộc trò chuyện với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ và những người từng làm việc với nhà đồng sáng lập Apple. Theo nhà xuất bản Simon & Schuster, tác phẩm tái hiện cuộc đời, tính cách và khát vọng theo đuổi sự hoàn hảo của Jobs, cũng như ảnh hưởng của ông đối với nhiều ngành công nghiệp. Ảnh: Alpha Books.

The Reckoning (tạm dịch: Sự trả giá) – John Grisham. Tiểu thuyết xoay quanh các tình tiết về bí ẩn án mạng, chính kịch pháp đình và lịch sử gia đình, trải dài từ miền Nam nước Mỹ thời Jim Crow đến chiến trường Philippines trong Thế chiến II. McIlroy đọc cuốn sách này vào năm 2025, sau thời một thời gian dài không đọc tiểu thuyết. Ảnh: TracyReaderDad.