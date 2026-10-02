Phim Hàn tháng 10: Kim Ji Won hóa nữ bác sĩ 'bá đạo', Ahn Hyo Seop làm đầu bếp

Between Steps (5/10)

Diễn viên: Choo Young Woo, Kim So Hyun

Hai nhân vật chính của Between Steps đều là hai con người trẻ tuổi bỗng mất đi mục tiêu ban đầu của mình. Park Min Jae (Choo Young Woo) là một cựu vận động viên bơi lội bị mất chân trái do ung thư xương. Sau đó anh tìm thấy mục đích sống mới trong lĩnh vực chế tạo rô-bốt.

Còn Im Yu Jin (Kim So Hyun), do gặp phải những biến cố bất ngờ nên cơ hội học lên cao học của cô đành phải khép lại. Cô chọn chuyển hướng sang ngành kỹ thuật cơ khí.

Trên con đường mới của cuộc đời, họ gặp gỡ rồi cùng vun đắp một chuyện tình với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ những nốt trầm cay đắng đến những khoảnh khắc ngọt ngào.

Doctor X (9/10)

Diễn viên: Kim Ji Won

Chuyện phim Doctor X xoay quanh nhân vật trung tâm là Gye Su Jeong (Kim Ji Won), một bác sĩ phẫu thuật xuất chúng, được ca tụng là thiên tài. Cô còn nổi danh với tính cách “bá đạo”, “mỏ hỗn”. Với tài năng và tính cách đó, cô không chỉ phẫu thuật cho bệnh nhân mà còn “phẫu thuật” ngành y, không ngần ngại phơi bày những điều phi lý còn tồn tại trong hệ thống cũng như cách làm nghề của đồng nghiệp.

Một trong những điều đáng chú ý là Doctor X được làm lại từ loạt phim ăn khách cùng tên của Nhật Bản. Series gốc của xứ hoa anh đào ăn khách và được yêu thích đến mức nó được làm tới tận 7 mùa phim, có cả phim điện ảnh, phát sóng từ năm 2012 cho đến nay.

Take Charge of My Heart (9/10)

Diễn viên: Kim Young Kwang, Chae Soo Bin

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng của Hàn Quốc, Take Charge of My Heart kể về Baek Horang (Kim Young Kwang) là người thừa kế của một tập đoàn lớn, mang trong mình một trái tim nhân tạo đang dần cạn kiệt năng lượng. Còn Na Bo Bae (Chae Soo Bin) là một nữ biên kịch có dòng điện chạy trong cơ thể, có thể khiến bất kỳ ai chạm vào sẽ bị giật điện.

Khi tình cờ va chạm nhau, Na Bo Bae phát hiện rằng dòng điện trong cô không hề gây hại gì cho Baek Horang. Còn chàng tổng tài cũng nhận thấy trái tim nhân tạo của mình được sạc lại năng lượng.

Để duy trì hoạt động cho trái tim nhân tạo thêm ba tháng nữa cho đến đợt phẫu thuật, Baek Horang đề nghị ký với Na Bo Bae một bản hợp đồng.

100 Days of Deception (10/10)

Diễn viên: Kim Yoo Jung, Park Jin Young

Lấy bối cảnh những năm 1930, thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ, 100 Days of Deception hứa hẹn mang đến những thước phim kịch tính của những bí mật, lòng trung thành; không chỉ đầy cảm xúc mà còn mang sức nặng của lịch sử, của thời đại.

Chuyện phim kể về Lee Ga Kyeong (Kim Yoo Jung) là một nữ đạo chích. Cô thâm nhập vào phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Joseon để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cho quân kháng chiến.

Tại đây, cô vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Woong (Park Jin Young). Anh là một thông dịch viên người Hàn sinh ra tại Joseon. Không những vậy, anh còn là con nuôi của một người Nhật.

Make Me Tingle (15/10)

Diễn viên: Nam Ji Hyun, Kim Jae Yeong

Khai thác đề tài khá mới mẻ, Make Me Tingle hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho phim truyền hình xứ Kim chi tháng 10. Nhân vật nữ chính của phim là Gong Yeon Soo (Nam Ji Hyun) là một cô gái lớn lên trong một gia đình có tư tưởng bảo thủ, có cuộc sống khá khép kín.

Một lần, do công việc, Gong Yeon Soo gặp gỡ Dokgo Dal (Kim Jae Yeong) - CEO một công ty khởi nghiệp đồ chơi. Cả hai có quan điểm trái ngược về tình yêu. Trong khi cô tin vào tình yêu nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó với bản thân, thì anh lại cho rằng tình yêu và các mối quan hệ không có quy tắc nào.

Dù thường xuyên xảy ra xung đột trong quá trình làm việc nhưng dần dần, giữa “cô nàng bảo thủ” và “anh chàng cởi mở” lại nảy sinh những cảm xúc lãng mạn.

Love In Disguise (19/10)

Diễn viên: Im Si Wan, Seol In Ah

Có thể nói vui rằng Love In Disguise là một bộ phim có hai mỹ nam, bởi mới nhìn qua khán giả sẽ thấy cả Im Si Wan lẫn Seol In Ah đều quá đẹp trai.

Chuyện phim kể về Yun Il Jun (Im Si Wan) là người thừa kế của một tập đoàn lớn, xuất chúng và kiêu ngạo, cầu toàn thái quá và nhạy cảm cực độ. Đồng thời, anh cũng là nghi phạm của một vụ án mạng bí ẩn liên quan đến thư ký cũ.

Còn Kang Jae Hui (Seol In Ah) là một cựu đặc nhiệm nay đã trở thành cảnh sát, muốn điều tra Yun Il Jun. Khi biết anh đang tìm trợ lý riêng, cô đã cải trang thành nam giới để ứng tuyển, thành công thâm nhập. Bên cạnh những khó khăn trong việc điều tra, cô còn phải đối mặt với cuộc sống thường nhật đầy những bất ngờ và khó lường bởi tính khí thất thường của sếp.

Final Table (24/10)

Diễn viên: Ahn Hyo Seop

Chuyện phim Final Table theo chân các đầu bếp Hàn Quốc từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại một cuộc thi “sinh tồn” để tìm ra đầu bếp xứ Kim chi xuất sắc nhất. Trong số đó có Kang Han (Ahn Hyo Seop), anh là bếp trưởng mới của nhà hàng Familia - nơi vừa được tiếp quản bởi cô con gái của người chủ trước đã qua đời.

Hành trình dùng mỹ vị để chiến thắng không dễ dàng với Kang Han khi anh có rất nhiều đối thủ mạnh. Nổi bật nhất trong số đó có lẽ là Cha Woo Jin - một đầu bếp được mệnh danh là thần đồng ẩm thực.

Summer Vacation (26/10)

Diễn viên: Jin Young, Cho Yi Hyun

Chuyện phim kể về Kim Ha Yeon (Cho Yi Hyun) là một nữ sinh trung học 18 tuổi, luôn mơ mộng về một số phận kịch tính như nhân vật chính trong phim. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được “hoàng tử bạch mã” hoặc người mẹ ruột có xuất thân giàu có.

Khi đến làng Upo, Kim Ha Yeon tình cờ gặp chàng trai trạc tuổi Jo Yu Gyeom (Jin Young). Cậu là con trai của chủ đất tại làng, đồng thời cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Dù có ngoại hình nổi bật và tài năng bơi lội xuất chúng, cậu lại sống một cuộc đời tẻ nhạt. Thế nhưng một cô gái bất ngờ xuất hiện, bước vào cuộc sống của cậu, mang theo những cảm xúc mới lạ, cuối cùng tạo nên một mùa hè độc nhất vô nhị và khó quên của tuổi thanh xuân.