NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV

Sáng 2/10, VTV công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 398-QĐNS/TW, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10/2026. Ông được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010. Ông từng được đào tạo chuyên môn về truyền hình tại DW - Học viện Deutsche Welle, CHLB Đức.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV

Ngày 25/9/2020, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV và được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Trước đó, ông có thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), VTV.

Trong thời gian gắn bó với VFC, ông Đỗ Thanh Hải tham gia quản lý, chỉ đạo sản xuất nhiều bộ phim truyền hình tạo được sự chú ý như “Sống chung với mẹ chồng”, “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Cả một đời ân oán”, “Về nhà đi con”...

Ở vai trò đạo diễn, ông ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như “Xin hãy tin em” (1997), “Của để dành” (1998), “Phía trước là bầu trời” (2001). Ông cũng là đạo diễn, biên kịch và chỉ đạo sản xuất nhiều chương trình giải trí của VTV, trong đó có “Gặp nhau cuối tuần”, “Thư giãn cuối tuần” và chương trình “Táo quân - Gặp nhau cuối năm”.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nhận nhiều giải thưởng nghề nghiệp, trong đó có giải "Đạo diễn phim xuất sắc" tại Cánh diều 2006, Cánh diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc “Nhà có ba chị em” và Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc các năm 2000, 2006.

Năm 2026, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Nghệ thuật kể chuyện trong phim truyện truyền hình”. Việc nghỉ công tác tại VTV khép lại hơn 3 thập niên gắn bó của ông Đỗ Thanh Hải với lĩnh vực truyền hình.