Những tình bạn diệu kỳ ở ATVNCG 2026: Tưởng trái dấu lại thân thiết không tưởng

Không chỉ mang đến những sân khấu bùng nổ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 còn khiến khán giả thích thú bởi những "tình bạn diệu kỳ" giữa các nghệ sĩ. Tình bạn giữa các Anh Tài là một trong những yếu tố giúp chương trình tạo nên sức hút vượt ra ngoài những màn tranh tài âm nhạc. Tại đây, khoảng cách tuổi tác, lĩnh vực hoạt động hay tính cách không còn là rào cản để các nghệ sĩ tìm thấy sự đồng điệu.

Cùng sinh hoạt, tập luyện và trải qua áp lực của từng vòng Công diễn, họ dần xây dựng những mối quan hệ từ đồng đội thành anh em thân thiết. Có những cặp đôi vốn sở hữu hình tượng trái ngược, thậm chí khiến khán giả khó hình dung sẽ thân thiết với nhau, nhưng lại tạo nên những màn tương tác đầy bất ngờ.

Brotherhood của các Anh Tài khiến các Gai Con yêu mến và trân trọng.

Một trong những tình bạn gây chú ý tại chương trình năm nay là Huỳnh Lập và Thái VG. Một người nổi tiếng với sự hoạt ngôn, hài hước, người còn lại mang phong thái lạnh lùng, có phần kiệm lời của một rapper cá tính. Sự đối lập ấy tạo nên một cặp bài trùng lệch pha nhưng vô cùng ăn ý, thường xuyên khiến khán giả bật cười mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Đằng sau những màn tung hứng ấy là sự tin tưởng và thoải mái khi làm việc cùng nhau. Tại Công diễn 5, Thái VG lựa chọn trở về Nhà của Huỳnh Lập bởi cảm thấy dễ chịu khi đồng hành cùng người em. Quyết định này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc gây cười trước ống kính, mà còn được xây dựng từ sự thấu hiểu trong quá trình làm việc chung.

Tình bạn giữa Thái VG - Huỳnh Lập có lẽ là điều bất ngờ nhất với khán giả.

Không chỉ trên sân khấu, Thỏ (Da LAB) và Will còn thường xuyên trở thành tâm điểm trong những đoạn clip hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù lớn tuổi hơn, Thỏ thường xuyên chiều chuộng và tung hứng cùng những trò đùa tinh nghịch của Will.

Tuy nhiên, hành trình của cặp đôi tại chương trình lại không có một cái kết trọn vẹn như mong đợi. Sau Công diễn 5, Will phải dừng chân trước thềm Chung kết, để lại nhiều tiếc nuối cho người xem, đặc biệt là những khán giả yêu thích sự kết hợp giữa Will và Thỏ. Khi một người tiếp tục hành trình, người còn lại phải nói lời chia tay, những khoảnh khắc đồng hành trước đó càng trở nên đáng nhớ.

Anh Tài Thỏ đã có nhiều cảm xúc khi Will phải ra về sau Công diễn 5.

Một cặp đôi khác cũng được cộng đồng Gai Con yêu thích là Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh, thường được gọi vui là Trịnh Tổng và thư ký Ninh. Cách đặt biệt danh xuất phát từ những màn tương tác hài hước, khi Trịnh Thăng Bình thường mang dáng vẻ của một vị sếp khó tính, còn Đinh Mạnh Ninh lại tạo nên hình ảnh người cộng sự có phần tinh nghịch.

Mối quan hệ của cả hai tiếp tục được củng cố khi cùng gia nhập Nhà Hào Môn tại Công diễn 5. Không chỉ đồng hành trong chương trình, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh còn có những đêm diễn chung tại các sân khấu phòng trà ngoài đời thực. Từ một tình bạn được khán giả chú ý qua những khoảnh khắc hậu trường, cả hai dần cho thấy sự kết nối cả trong công việc lẫn âm nhạc.

Duo "Ninh Bình" nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Bên cạnh những cặp đôi khác biệt về tính cách, nhóm bạn P95 gồm K.O, Cheng và Duy Khánh lại tạo dấu ấn nhờ sự đồng điệu của những người cùng thế hệ. Cùng sinh năm 1995 và cùng Nhà Lục Lạc, ba nghệ sĩ có nhiều cơ hội đồng hành qua các vòng Công diễn, từ tập luyện, phân chia phần hát đến xây dựng tổng thể tiết mục.

Sự gắn kết của P95 được thể hiện rõ trong cách các thành viên hỗ trợ nhau. Trong quá trình chia line, Cheng và K.O cũng cân nhắc để Duy Khánh có phần thể hiện phù hợp, giúp mỗi người đều có không gian thể hiện màu sắc riêng. Bên cạnh sự nghiêm túc trong công việc, nhóm bạn còn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước, đặc biệt là những tình huống dở khóc dở cười giữa Duy Khánh và Cheng khi cùng làm đồng đội.

"Tam ca 1995" gây thương nhớ vì sự dễ thương và đôi khi... mít ướt.