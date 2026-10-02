Siêu mẫu được mẹ chồng tặng quà cưới 22 chiếc vòng vàng trị giá 10 tỷ đồng

Theo HK01, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã kết hôn được 7 năm, có với nhau một con trai và một con gái. Tháng 6 năm nay, cặp đôi tổ chức lại đám cưới tại một tòa lâu đài cổ ở Pháp, mời đông đảo bạn bè thân thiết tham dự.

Mới đây, hai người tiếp tục tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Macau để cảm ơn người thân, bạn bè trước đó không thể sang Pháp dự lễ. Nhiều người nổi tiếng, giới thượng lưu và bạn bè trong ngành đều đến chung vui.

Hề Mộng Dao được mẹ chồng tặng 22 chiếc vòng long phụng bằng vàng. Ảnh: Xinhua

Hôm 30/9, Hề Mộng Dao chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh đám cưới. Trong ảnh, siêu mẫu người Trung diện bộ lễ phục cưới cổ truyền lộng lẫy. Thiết kế này theo tiết lộ được làm hoàn toàn thủ công trong suốt 3.600 giờ. Ngoài ra, cô còn đeo đeo 18 chiếc vòng tay long phụng, trên tay đeo thêm 4 chiếc, tổng cộng 22 chiếc vòng vàng. Số trang sức này được truyền thông ước tính trị giá hơn 3 triệu HKD (gần 10 tỷ đồng).

Trong phong tục cưới hỏi Trung Quốc, vòng long phụng thường được mẹ chồng trao cho con dâu trong nghi thức kính trà, tượng trưng cho việc gia đình chính thức đón nhận nàng dâu. Vòng thường được làm dạng đặc, trên bề mặt chạm khắc họa tiết rồng phượng.

Một chi tiết đáng chú ý trong không gian tổ chức nghi thức kính trà là bức chân dung của cố "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân được treo ở vị trí trung tâm.

Hà Du Quân là con trai út của Hà Hồng Sân, nhưng cha anh không thể trực tiếp có mặt trong ngày trọng đại. Vì vậy, bà Lương An Kỳ, mẹ Hà Du Quân đặc biệt sắp xếp chi tiết này để người cha có thể chứng kiến khoảnh khắc con trai lập gia đình theo một cách khác.

Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại Pháp. Ảnh: Weibo.

Những hình ảnh được Hề Mộng Dao chia sẻ thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc phúc cặp đôi và bày tỏ ngưỡng mộ trước đám cưới xa hoa. Số trang sức vàng mà bà Lương An Kỳ tặng cho con dâu cũng trở thành chủ đề được dân mạng quan tâm.

Theo truyền thông, mối quan hệ thân thiết giữa mẹ chồng và con dâu không chỉ bắt đầu từ ngày cưới. Trước hôn nhân, Lương An Kỳ từng nói sẽ đối xử với Hề Mộng Dao "như con gái ruột".

Sau khi cô kết hôn, bà Lương An Kỳ được cho là đã sắp xếp để con dâu theo học chương trình EMBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dành cho cán bộ quản lý cấp cao) tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc); đồng thời đưa cô đi tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách sạn của gia đình và hướng dẫn cô tham gia quản lý công việc gia tộc.

Sau khi sinh con, Hề Mộng Dao trở lại công việc, tiếp tục việc học và tham gia vận hành các thương hiệu của gia đình.

Sự ghi nhận của Lương An Kỳ dành cho con dâu được thể hiện công khai tại tiệc cảm ơn khi bà lên sân khấu và nói rằng mình biết ơn vì con trai đã gặp được một người con gái vừa tốt bụng vừa ưu tú như Hề Mộng Dao.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong Victoria's Secret Show. Sau khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân và lần lượt sinh 2 con, Hề Mộng Dao ít xuất hiện hơn nhưng vẫn duy trì công việc trong giới giải trí. Năm 2022, cô cùng chồng tham gia chương trình Đàn ông làm việc nhà 4. Kể từ khi làm dâu hào môn, Hề Mộng Dao có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD, được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi. Con gái một tuổi của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu của nhiều nhà mốt xa xỉ.