Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2026?

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 sẽ diễn ra vào tối 2/10 tại Hải Phòng với màn đọ tài sắc của 28 người đẹp. Trịnh Mỹ Anh đang là ứng cử viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Từng có danh hiệu quốc tế Miss Earth Water 2025, Mỹ Anh gây chú ý ngay từ khi bước vào cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 2003, cao 1m75, sở hữu số đo 87-63-93 cm. Ngoại hình nổi bật cùng kinh nghiệm thi quốc tế chính là yếu tố giúp Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ chiến thắng để tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe.

Từng giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe 2024, Nguyễn Quỳnh Anh trở lại với cuộc thi năm nay với mục tiêu giành chiến thắng. Người đẹp cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Cô từng là Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021. Được đánh giá là đang ở độ chín về nhan sắc lẫn kinh nghiệm, Quỳnh Anh cũng là cái tên sáng giá cho danh hiệu cao nhất.

Trịnh Thị Hồng Đăng cũng là thí sinh được đánh giá cao tại Miss Universe Vietnam 2026. Sau ba năm giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026, cô tiếp tục trở lại để quyết lấy vương miện. Lợi thế của Hồng Đăng chính là học vấn nổi bật khi tốt nghiệp ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ. Người đẹp từng làm việc ở Phố Wall, khởi nghiệp tại Nga, hiện là diễn giả, nhà đào tạo về trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Thời gian qua, Hồng Đăng hai lần diễn thuyết tại TEDx, thực hiện hơn 30 chương trình đào tạo, tham gia các dự án về giáo dục, bảo vệ trẻ em, phụ nữ.

Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) là cái tên thu hút truyền thông khi mang đến màu sắc đặc biệt cho đường đua Miss Universe Vietnam 2026. Xuất thân là rapper, mỹ nhân sinh năm 2003 không có nhiều kinh nghiệm thi hoa hậu như một số đối thủ, nhưng lại sở hữu lợi thế về cá tính và khả năng tạo dấu ấn riêng. Nếu tận dụng tốt cá tính, sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu, Pháo hoàn toàn có thể tạo nên màn bứt phá trong đêm chung kết.

Người đẹp Hoàng Như Mỹ là cái tên quen thuộc với fan sắc đẹp khi từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cao 1m68, số đo 84-60-94 cm và có đến 8 năm làm người mẫu, diễn viên, từng vào Top 8 The Face Vietnam 2018. Như Mỹ tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, hoàn thành khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp.

Emma Lê được xem là “ngựa chiến” của mùa giải năm nay. Cô từng vào Top 5 Miss Universe Vietnam 2023. Người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Tây Ban Nha, là con gái của diễn viên Lê Hóa. Hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu, Emma Lê gây chú ý nhờ vẻ đẹp hiện đại, khả năng ngoại ngữ cùng phong thái tự tin. Cô đặt mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân và cải thiện thành tích.

Từng lọt Top 5 Miss Universe Vietnam 2024, Quách Tapiau Maily (MLee) trở lại cuộc thi năm nay với quyết tâm cao nhất. Cô mang hai dòng máu Việt - Pháp, cao 1m76, số đo 86-64-95 cm. Nhiều năm qua, cô hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên.

H’Duyên Bkrông sinh năm 2000, từng dừng chân ở Top 10 Miss Universe Vietnam 2023. Người đẹp Ê Đê cao 1m72, số đo 86-64-93 cm. Những năm qua, cô theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp. Cô cho biết trải nghiệm về mùa thi trước giúp cô trưởng thành, hiểu rõ hơn về mục tiêu, định hướng phát triển bản thân.