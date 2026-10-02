MGI 2026: Nhan sắc 4 người đẹp vào vòng cuối giải Country's Power of the Year

Theo kết quả vòng 3 phần bình chọn Country’s Power of the Year được Miss Grand International công bố, đại diện Tanzania Jihan Dimack dẫn đầu với 32%, tiếp đến là đại diện Ecuador Shyare Andrade 15%, đại diện Chile Ignacia Michelson 13% và đại diện Việt Nam Emoura Phạm 12%. Bốn người đẹp sẽ tiếp tục cạnh tranh ở vòng 4 để giành suất đặc cách vào Top 20 Miss Grand International 2026.

Jihan Dimack - người đẹp Tanzania giàu kinh nghiệm

Đại diện Tanzania Jihan Mohin Dimack là sở hữu kinh nghiệm thi sắc đẹp nổi bật nhất. Người đẹp mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, từng sinh sống tại Tanzania, Lebanon và Mozambique. Hiện cô làm việc tại Trung Quốc trong các lĩnh vực người mẫu, bán hàng và livestream thương mại. Jihan bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu từ năm 17 tuổi.

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Jihan từng giành danh hiệu Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện Tanzania tại Miss Universe tổ chức ở Philippines vào năm 2017. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Tanzania 2014.

Sau gần một thập kỷ kể từ lần đầu bước lên sân khấu quốc tế, Jihan trở lại với Miss Grand Tanzania 2026 và giành chiến thắng. Việc sở hữu kinh nghiệm thi đấu, làm người mẫu và hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau giúp cô có hình ảnh khá chuyên nghiệp khi đến với Miss Grand International năm nay.

Shyare Andrade - mỹ nhân Ecuador nổi bật với vẻ đẹp cá tính

Ở tuổi 22, Shyare Andrade Hidalgo là một trong những gương mặt trẻ nhất của Top 4. Sinh ra tại Portoviejo, tỉnh Manabí, Shyare hiện theo học năm thứ ba ngành Luật tại Đại học Kỹ thuật Manabí. Bên cạnh việc học, cô hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và doanh nhân.

Trước khi đến với Miss Grand International, Shyare từng đại diện Manabí tại Miss Universe Ecuador 2026 và lọt Top 5 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô được lựa chọn trở thành Miss Grand Ecuador 2026.

Điểm đặc biệt trong hình ảnh của Shyare là mái tóc ngắn. Người đẹp cho biết đây là lựa chọn thể hiện một giai đoạn trưởng thành, yêu bản thân và muốn phá bỏ những định kiến về hình ảnh nữ tính.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Shyare còn thực hiện dự án xã hội Mundo Lienzo, sử dụng hội họa, âm nhạc, khiêu vũ và các hoạt động sáng tạo để hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Ignacia Michelson - đại diện Chile gây ấn tượng với hình ảnh tự tin, hiện đại

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Ignacia Michelson mang đến màu sắc hoàn toàn khác cho Top 4. Đại diện Chile vốn đã là một nhân vật được biết đến trên mạng xã hội và truyền thông tại quê nhà trước khi bước lên sân khấu Miss Grand International. Ignacia là doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung, DJ và là nhân vật công chúng. Tại Miss Grand Chile 2026, Ignacia đại diện Santiago và giành chiến thắng trong đêm chung kết.

Khi đến với Miss Grand International 2026, Ignacia tiếp tục xây dựng hình ảnh một người đẹp có cá tính mạnh, tự tin và hiện đại. Trong hồ sơ của mình, cô nhấn mạnh quan điểm rằng các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không chỉ xoay quanh ngoại hình mà còn là cơ hội để phụ nữ thể hiện cá tính, khả năng giao tiếp, kỷ luật, giá trị cá nhân và mục tiêu của mình.

Emoura Phạm - mỹ nhân Việt với hành trình trưởng thành đa văn hóa

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Đại diện Việt Nam Emoura Phạm, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, là gương mặt mang màu sắc quốc tế rõ nét trong Top 4 Country's Power of The Year. Sinh năm 2000, cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Emoura từng theo học tại các trường quốc tế ở Việt Nam trước khi sang Mỹ học tại Irvine Valley College, California. Emoura gây chú ý với hình thể cân đối, nụ cười sáng và vẻ đẹp lai được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích.

Điểm nổi bật nhất trong của Emoura là dự án 100 Bridges for Our Homeland (100 cây cầu cho quê hương tôi). Tính đến thời điểm hiện tại, 18 cây cầu đã hoàn thành và cầu số 19, 20 đang được xây dựng, nhằm giúp trẻ em và người dân vùng nông thôn tiếp cận trường học và cơ hội sinh kế thuận lợi hơn.