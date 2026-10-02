Siêu mẫu Anh Thư 'Những cô gái chân dài' tái xuất màn ảnh

Bộ phim điện ảnh "Cộng trừ nhân chia" vừa thông tin đến khán giả những hình ảnh đầu tiên, hé lộ thế giới học đường hào nhoáng nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Bộ phim xoay quanh một nữ sinh chuyển đến ngôi trường quốc tế danh tiếng. Tại môi trường mới, cô liên tiếp vướng vào những vụ việc đau lòng và chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ bí.

Càng đi sâu tìm kiếm sự thật, nữ sinh càng phát hiện những bí mật đen tối ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường. Những sự việc nối tiếp nhau đẩy cô vào một bài toán phức tạp, nơi mỗi lựa chọn đều có thể kéo theo những hệ quả khó lường. "Cộng trừ nhân chia" dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 1/2027.

Tạo hình của Anh Thư trong vai cô giáo trong "Cộng trừ nhân chia".

Đáng chú ý, bộ phim có sự xuất hiện của siêu mẫu, huấn luyện viên "The Face Vietnam" Anh Thư bên cạnh diễn viên Lâm Thanh Mỹ trong mối quan hệ cô trò nhiều ẩn số đang thu hút sự chú ý. Với vai diễn lần này, Anh Thư có cơ hội trở lại điện ảnh trong một hình tượng khác biệt so với hình ảnh người mẫu và huấn luyện viên truyền hình vốn quen thuộc với khán giả.

Quyết định nhận vai chính trong dự án điện ảnh "Cộng trừ nhân chia" cho thấy tình yêu nghệ thuật thứ bảy của siêu mẫu Anh Thư chưa từng nguội lạnh. Lần tái xuất này hoàn toàn không còn nét kiêu kỳ trên sàn diễn, cô chấp nhận bước vào một vai cô giáo có tâm lý phức tạp, nơi mọi biến chuyển cảm xúc đều đòi hỏi chiều sâu nội tâm khắt khe.

Trong trang phục vest đen thanh lịch, cô giáo luôn nở nụ cười nhẹ và phong thái điềm đạm và hứa hẹn cùng đồng hành với học trò trong mọi việc. Ngược lại, Lâm Thanh Mỹ trong vai nữ sinh lại có ngoại hình nổi loạn với mái tóc xù. Mối quan hệ giữa hai nhân vật vì thế trở thành một trong những nút thắt được bộ phim đặt ra ngay từ đầu.

Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ trong phim.

Siêu mẫu Anh Thư sinh năm 1982, ngoài vai trò người mẫu còn tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng như: "Những cô gái chân dài", "Tuyết nhiệt đới", "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Mười"...

Anh Thư nổi tiếng và có chỗ đứng trong giới giải trí từ những năm thuộc thập niên 2000. Sau một thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh, vào năm 2023, Anh Thư trở lại với vai trò HLV The Face Vietnam. Hiện tại, Anh Thư là một trong những HLV quyền lực của chương trình "The Face Vietnam 2026".

(Ảnh: VTV, FBNV)