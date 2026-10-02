Mỹ nhân đẹp nhất thế giới xác nhận đang yêu T.O.P (Big Bang)

T.O.P (Choi Seung Hyun), cựu thành viên Big Bang, và Nana (Im Jin Ah), cựu thành viên After School, xác nhận đang hẹn hò sau khi Dispatch công bố loạt ảnh thân mật của hai người vào ngày 2/10.

Theo Dispatch, sáng 2/10, T.O.P (Choi Seung Hyun) và Nana (Im Jin Ah) bị bắt gặp dành thời gian bên nhau tại khu vực Achuiul, Guri, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cả hai cùng đi taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và trò chuyện. Trong một số lần xuất hiện, T.O.P đội mũ còn Nana đeo khẩu trang để tránh gây chú ý.

T.O.P và Nana bị Dispatch phát hiện hẹn hò.

Không lâu sau đó, công ty quản lý của T.O.P là Topspot Pictures xác nhận hai nghệ sĩ đang hẹn hò: “T.O.P và Nana lần đầu gặp nhau khi quay video ca nhạc và tình cảm nảy nở từ đó. Mối quan hệ của họ phát triển thành tình yêu vào khoảng tháng 6”.

Phía Sublime, công ty quản lý Nana, cũng cho biết hai người “đang có mối quan hệ tốt đẹp”.

Nana sau đó trực tiếp đề cập chuyện tình cảm trên nền tảng Bubble. Theo mỹ nhân đẹp nhất thế giới, cô biết người hâm mộ bị bất ngờ trước thông tin này, chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng khi chuyện riêng tư bị công khai. Dẫu vậy, Nana mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ theo hướng đẹp và lành mạnh.

Chia sẻ từ Nana gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Nhiều người bị bất ngờ, số khác gửi lời chúc mừng, nhưng cũng có nhiều lời chỉ trích.

Một bộ phận cư dân mạng phản đối mối quan hệ này: “Mối quan hệ này vốn dĩ không lành mạnh rồi”, “Cô ấy đang có chuỗi thành công rực rỡ, vậy mà cuối cùng lại hẹn hò với T.O.P? Thật sốc”, “Sao cô ta lại tỏ ra tự tin như vậy khi hẹn hò với tên tội phạm? Cô ta chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào”, “Hẹn hò với T.O.P nhìn chung là không lành mạnh rồi, phải không? Chẳng phải T.O.P là chất gây hại cho con người sao?”, “Cô ta đi khắp nơi lên giọng dạy đời người khác, vậy mà bản thân lại hẹn hò với kẻ nghiện ngập”…

T.O.P từng bị cảnh sát phát hiện sử dụng cần sa cùng nữ thực tập sinh trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2017. Anh bị tòa tuyên 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm, đồng thời phải nộp phạt 12.000 won và thực hiện các biện pháp cải tạo theo phán quyết.

Một bộ phận cư dân mạng phản đối Nana yêu T.O.P.

Theo Dispatch, T.O.P và Nana quen nhau khi cùng thực hiện MV Studio5 thuộc album solo Another Dimension của T.O.P, phát hành tháng 4. Nana là người được nam ca sĩ trực tiếp đề nghị tham gia dự án. Hai người gặp nhau trên trường quay vào tháng 1 và tiếp tục giữ liên lạc sau khi hoàn thành MV.

Đến tháng 4, Nana xuất hiện trong nội dung quảng bá album của T.O.P trên YouTube. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai người tương tác công khai trước khi tin hẹn hò xuất hiện. Theo Dispatch, mối quan hệ chuyển biến thành tình yêu vào khoảng tháng 6.

Lịch trình riêng của hai người khá bận rộn nhưng vẫn duy trì gặp gỡ. T.O.P đang thực hiện các hoạt động solo tại châu Á. Trong khi đó, Nana vừa tham dự Tuần lễ Thời trang Milan, vừa chuẩn bị cho những dự án diễn xuất mới.

T.O.P và Nana đều trưởng thành từ thế hệ thần tượng Kpop thứ hai. T.O.P sinh năm 1988, ra mắt cùng Big Bang năm 2006 trước khi rời nhóm và tập trung vào hoạt động cá nhân. Anh sau đó mở rộng sang diễn xuất, trong đó có vai Thanos trong Squid Game 2.

Nana sinh năm 1991, ra mắt cùng After School năm 2009. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, cô tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất với các tác phẩm như The Good Wife, Mask Girl và The Scandal, đồng thời duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Nana từng nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng “00 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố, trong đó có 2 lần đứng đầu là vào năm 2014 và 2015.