'Hạ thời' đoạt 3 giải thưởng tại Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026

Sự kiện được tổ chức vào sáng 2-10 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Tại lễ bế mạc và trao giải, ban tổ chức trao các giải thưởng dành cho các dự án xuất sắc nhất tham gia Chợ dự án cũng như các cá nhân, bộ phim xuất sắc ở hạng mục phim dự thi.

Hoàng Thị Yến Nhi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: VĂN TUẤN

Phim ngắn Hạ thời xuất sắc giành ba giải thưởng khi lần lượt được xướng tên ở hạng mục: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Hoàng Thị Yến Nhi) và Phim được khán giả yêu thích nhất.

"Hạ thời" giành 3 chiến thắng quan trọng tại lễ trao giải, trong đó có Phim ngắn xuất sắc nhất. Ảnh: VĂN TUẤN

Ở hạng mục dành cho phim, giải nhì được trao cho bộ phim Vị tựa như không (đạo diễn Phan Bảo Tuấn - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM); giải 3 thuộc về phim Phía lưng đồi khuất nắng (đạo diễn Lê Đức Khánh Duy, Trường Đại học Công nghệ TPHCM).

Ở hạng mục dành cho cá nhân, các giải thưởng lần lượt được trao gồm: Kịch bản xuất sắc nhất (Đỗ Vĩ Tiến), Hình ảnh xuất sắc nhất (Dương Thị Ngọc Thảo), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lê Trọng Phúc), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Nguyễn Lê Hoài Khánh). Ban tổ chức cũng quyết định trao thêm giải thưởng Giải khung hình TPHCM cho bộ phim Mối tình chết tiệt.

Ở hạng mục Chợ dự án, 4 giải thưởng được trao gồm: Dự án triển vọng thương mại (Cú đập cánh cuối cùng), Dự án piching xuất sắc nhất (Kitty) và Dự án xuất sắc nhất (Chạy theo bầy heo đất). Ban tổ chức cũng bổ sung thêm giải thưởng Dự án nghệ thuật triển vọng (Căn phòng và những giọt nước vắng mặt).